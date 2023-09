Cirujanos realizan trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado en un segundo paciente

MARTES, 26 de septiembre de 2023 (HealthDay News) — Un segundo paciente humano ha recibido un corazón de cerdo genéticamente modificado mientras lucha contra los estragos de una enfermedad cardíaca en etapa terminal.

El hombre de 58 años, Lawrence Faucette, recibió el órgano de cerdo en el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore.El equipo médico fue el mismo que realizó el primer trasplante de cerdo a otro paciente en enero de 2022."Estamos ofreciendo nuevamente a un paciente moribundo una oportunidad de una vida más larga, y estamos increíblemente agradecidos con el Sr. Faucette por su valentía y disposición para ayudar a avanzar nuestro conocimiento en este campo", dijo el Dr. Bartley Griffith, quien trasplantó el corazón de cerdo a ambos pacientes."Tenemos la esperanza de que pueda regresar a casa pronto para disfrutar más tiempo con su esposa y el resto de su querida familia", dijo Griffith, profesor de cirugía de trasplante y director clínico del Programa de Xenotrasplante Cardíaco, en un comunicado de prensa del centro médico.A Faucette se le había considerado no apto para un trasplante con un corazón humano debido a una enfermedad vascular periférica preexistente y complicaciones con hemorragias internas."Mi única esperanza real es optar por el corazón de cerdo, el xenotrasplante", dijo durante una entrevista desde su habitación del hospital unos días antes de la cirugía. "El Dr. Griffith, el Dr. Mohiuddin y todo su equipo han sido increíbles, pero nadie sabe qué pasará a partir de este punto. Por lo menos ahora tengo esperanza y tengo una oportunidad"."No tenemos expectativas más que esperar más tiempo juntos", agregó su esposa, Ann Faucette. "Podría ser tan simple como sentarse en el porche y tomar café juntos".Padre de 58 años de dos hijos, originario de Frederick, Md., Faucette actualmente respira por sí mismo. Su corazón funciona bien sin dispositivos de soporte. Veterano de la Marina durante 20 años, fue técnico de laboratorio en los Institutos Nacionales de Salud antes de jubilarse.Sin el trasplante, muy probablemente habría muerto de insuficiencia cardíaca.El xenotrasplante fue aprobado el 15 de septiembre por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. como nuevo medicamento en investigación (IND, por sus siglas en inglés) de "uso compasivo" para paciente único, permitiendo el empleo experimental del producto para alguien con una enfermedad médica potencialmente mortal.El caso de Faucette podría proporcionar bases importantes para futuras cirugías que salvan vidas."Continuamos siguiendo la ruta hacia ensayos clínicos al proporcionar nuevos datos importantes sobre investigación preclínica que ha sido solicitada por la FDA", dijo el Dr. Muhammad Mohiuddin, profesor de cirugía en Maryland.Mohiuddin se unió a la facultad hace siete años y estableció el Programa de Xenotrasplante Cardíaco. Junto con Griffith lideró este procedimiento."La FDA utilizó nuestros datos de estos nuevos estudios, así como nuestra experiencia con el primer paciente, para determinar que estábamos listos para intentar un segundo trasplante en un paciente con enfermedad cardíaca en etapa terminal que no tenía otras opciones de tratamiento", dijo Mohiuddin.El corazón de cerdo fue proporcionado por United Therapeutics Corp., a través de su filial de xenotrasplante Revivicor, con sede en Blacksburg, Va. La compañía ha financiado un programa de investigación de $22 millones para probar corazones de cerdo de Revivicor en babuinos.El equipo quirúrgico extrajo el corazón del cerdo el día de la cirugía y lo colocó en lo que se llama XVIVO Heart Box, para su preservación.Se hicieron diez ediciones genéticas en el cerdo donante. Estas implicaron eliminar tres genes en el cerdo que podrían estar involucrados en el rechazo de órganos de cerdo en el cuerpo humano y uno que ayudará a prevenir el crecimiento excesivo del tejido del corazón del cerdo. Además, se insertaron seis genes humanos responsables de la aceptación inmunológica en el genoma del cerdo."Este procedimiento es otro paso significativo hacia adelante en la realización de nuestra visión de llevar el xenotrasplante que salva vidas a aquellos pacientes que lo necesitan desesperadamente", dijo David Ayares, presidente y director científico de Revivicor, en un comunicado de prensa de la compañía.A Faucette también se le está tratando con medicamentos convencionales contra el rechazo y una nueva terapia con anticuerpos. Esta última es experimental. Llamada tegoprubart, bloquea CD154, una proteína involucrada en la activación del sistema inmunológico.Está entre unos 110,000 estadounidenses que actualmente esperan un trasplante de órgano. Más de 6,000 personas mueren cada año en la lista de trasplantes, según organdonor.gov.Entre los temores sobre el trasplante de órganos de animales a humanos están las preocupaciones sobre la propagación de enfermedades entre animales y humanos. Otro es desencadenar una respuesta inmunológica peligrosa.Faucette se sometió a una evaluación psiquiátrica y dio su consentimiento a los múltiples riesgos de la cirugía.El primer paciente en recibir un corazón de cerdo, David Bennett, murió posteriormente a causa de insuficiencia cardíaca. Su muerte probablemente se debió en parte a su mala salud antes de la cirugía.Después de esa cirugía, el corazón de cerdo funcionó bien durante varias semanas sin signos de rechazo agudo.El equipo quirúrgico pasó cinco años perfeccionando la técnica quirúrgica en primates no humanos antes de los dos trasplantes humanos.Más informaciónLa Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. tiene más información sobre xenotrasplante.FUENTE: Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, comunicado de prensa, 22 de septiembre de 2023.