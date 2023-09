La FDA podría aprobar nuevos refuerzos de COVID para el viernes

JUEVES, 7 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Pronto podrían superarse los obstáculos para que inicien las vacunaciones de refuerzo contra el COVID-19.

Fuentes familiarizadas con los planes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dicen que los refuerzos podrían ser aprobados tan pronto como el viernes, informó NBC News.El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) tiene previsto reunirse el martes. La directora del CDC, la Dra. Mandy Cohen, podría dar su aprobación poco después, permitiendo que inicien las vacunaciones.Los refuerzos de Pfizer y Moderna se dirigen contra la subvariante omicron XBB.1.5.Esa ya no es la variante dominante en circulación, pero las que se están propagando están estrechamente relacionadas, y los expertos en salud dicen que este refuerzo aún podría ofrecer cierta protección.Esta vez, la FDA podría otorgar la aprobación completa para los refuerzos , en lugar de una autorización de uso de emergencia, según fuentes de NBC News.Si la FDA no aprueba los refuerzos el viernes, podría hacerlo a principios de la próxima semana.Aunque la protección disminuye con el tiempo, alrededor del 97% de los adultos tienen algún nivel de inmunidad protectora debido a infecciones anteriores de COVID y a las vacunaciones. Se espera que estas inyecciones aumenten esa cobertura.Sin embargo, tendrán un costo. Por primera vez, el gobierno federal no cubrirá los costos de las inyecciones.La mayoría de las personas con seguros médicos privados y públicos aún deberían poder recibirlas de forma gratuita. Aquellos que no tienen seguro podrían obtenerlas en centros de salud comunitarios.Otros podrían tener que pagar. Se espera que el precio completo sea de $110 a $130 dólares por dosis, según NBC News.Si alguien puede obtener sus inyecciones cubiertas y cuándo pueden obtenerlas dependerá de su seguro, dijo Jennifer Kates, directora del Programa de Política de Salud Global y VIH en KFF, una organización sin fines de lucro de política de salud.La administración Biden ha anunciado un programa "puente" para ofrecer a las personas sin seguro, un acceso a los refuerzos gratuitos hasta el 2024.Kates dijo que una vacuna hecha por Novavax, que está disponible mediante autorización de uso de emergencia, seguirá siendo cubierta.Más informaciónLos Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. tienen una nueva evaluación de riesgo de una cepa de COVID-19 actualmente en circulación.FUENTE: NBC News