Cuáles son los factores que reducen la testosterona de los hombres a medida que envejecen

La testosterona es una hormona producida principalmente en los testículos (Healthday)

(HealthDay News) - Los niveles de testosterona de los hombres permanecen bastante constantes hasta los 70 años. A partir de entonces, la producción de la hormona sexual masculina comienza a reducirse, indica una nueva investigación.

Esto plantea la pregunta de si la pérdida de la testosterona entre los hombres mayores es en realidad una función normal del proceso de envejecimiento. ¿O quizá refleje otros problemas de salud a los que los hombres con frecuencia se enfrentan a medida que envejecen?

Quizá ambas cosas sean ciertas, señalan los investigadores, y la obesidad, la hipertensión, la diabetes e incluso la situación de pareja (el estado civil) están entre los factores que parecen reducir los niveles de testosterona, junto con la edad.

Cuando la testosterona se reduce, el resultado podría ser un aumento en la debilidad y la fatiga, una reducción en el desempeño sexual, una pérdida de la masa muscular, y un riesgo más alto de diabetes y demencia.

Aunque no se puede hacer nada respecto a la edad, los hallazgos sugieren que ciertos cambios positivos en el estilo de vida podrían ayudar a preservar la masculinidad. Los resultados de la investigación se publicaron en la revista Annals of Internal Medicine.

Los niveles de testosterona suelen alcanzar su nivel máximo durante la adolescencia y los primeros años de la edad adulta (Getty)

Bu Yeap, autor del estudio, comentó que, después de los 70 años, la glándula pituitaria en la base del cerebro en realidad envía señales para que la producción de testosterona aumente, no que se reduzca. Para averiguar qué podría estar saboteando esa señal, el equipo del estudio analizó 11 estudios de Australia, Europa y América del Norte, en que participó un total de unos 25,000 hombres, apuntó Yeap, endocrinólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Australia Occidental.

Todos los estudios se llevaron a cabo antes de 2020. En cada uno, se midieron los niveles de testosterona de los hombres varias veces a lo largo del tiempo, mediante una técnica llamada espectrometría de masas. Colectivamente, los datos revelaron que “en promedio, los niveles de testosterona son más bajos en los hombres mayores, en comparación con los hombres más jóvenes”, apuntó Yeap, que también es expresidente de la Sociedad Endocrina (Endocrine Society) de Australia.

Pero el análisis también indicó que las concentraciones de otra hormona que aumenta la testosterona, la HL (hormona luteinizante) aumenta tras los 70. Y Yeap señaló que los declives en la testosterona atribuidos de forma directa a la edad se consideraron relativamente “modestos”.

Por otro lado, se encontró que una amplia variedad de factores adicionales contribuían al declive en la testosterona después de los 70 años. Entre ellos se incluían la enfermedad cardiaca, los antecedentes de tabaquismo, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el peso corporal excesivo, la reducción en la actividad e incluso el matrimonio.

Cuando la testosterona se reduce, el resultado podría ser un aumento en la debilidad y la fatiga, una reducción en el desempeño sexual, una pérdida de la masa muscular, y un riesgo más alto de diabetes y demencia (Gettyimages)

En particular, se encontró que tener sobrepeso o ser obeso tenía “una asociación mucho más prominente” con unos niveles más bajos de testosterona, en relación con la edad avanzada en sí misma, añadió. También se encontró que los hombres mayores de 70 años que tomaban medicamentos para controlar el colesterol alto tenían unos niveles de testosterona ligeramente más bajos, indicó el análisis.

En cuanto al matrimonio y las relaciones a largo plazo, se determinó que ambos tenían un impacto que reducía la testosterona en los adultos mayores. Yeap sugirió que “una explicación posible es que los hombres casados con familias quizá estén más estresados, y por tanto tengan unos niveles más bajos de testosterona. Pero nuestro estudio no se diseñó para indagar más allá en este resultado”.

Aseguró que el mensaje principal es que una variedad de factores sociodemográficos, de estilo de vida y médicos influyen en los niveles de testosterona de los hombres.

"Se deben tomar en cuenta cuando los médicos interpretan los resultados de la testosterona de los hombres individuales, ya que los niveles de testosterona quizá sean más bajos de lo previsto en la presencia de estas condiciones, en lugar de siempre deberse a un problema (relacionado con la edad) en los testículos", añadió Yeap.

El nivel de testosterona disminuye progresivamente, alrededor de un 1% al año después de los 30 o 40 años (Getty)

El Dr. Robert Eckel es expresidente de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), y expresidente de medicina y ciencias de la Asociación Americana de la Diabetes (American Diabetes Association). Tras revisar los hallazgos, enfatizó que la imagen que continúa emergiendo de la dinámica de la producción de la testosterona “parece ser cada vez más compleja”.

Pero aunque destacó lo “difícil” que es comprender de forma precisa los varios motivos de una testosterona en descenso, Eckel apuntó a dos factores potencialmente esenciales: los niveles de HL y los niveles de una proteína clave (la globulina fijadora de hormonas sexuales, o SHBG, por sus siglas en inglés), que tienen la tarea de transportar la testosterona por todo el cuerpo.

Una disminución en cualquiera de las dos, ya sea debido a complicaciones de la salud o al paso del tiempo, podría conducir a una reducción en los niveles o la disponibilidad de la testosterona, observó Eckel. Dado que una testosterona más baja puede socavar la calidad de vida, ¿qué debe hacer un hombre preocupado? Eckel y Yeap instaron a los pacientes mayores a consultar al médico para determinar si una terapia de complementos de testosterona sería adecuada o útil.

"El tratamiento con testosterona solo se debe administrar si hay un motivo médico claro", enfatizó Yeap, "y siempre bajo supervisión médica".

* Por Hola Doctor and Alan Mozes HealthDay Reporters. Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com

