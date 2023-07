Temporada de enfermedades respiratorias: ¿pueden subir los casos de COVID en medio de la ola de gripe y VSR?

En época invernal, los virus respiratorios aumentan, según las estadísticas oficiales (Télam)

Argentina dejó atrás, en el último verano, a la sexta ola de coronavirus, cuando en enero se llegó a los 60.000 casos semanales. Hoy, la situación es muy distinta, con otras enfermedades respiratorias en ascenso, mientras los expertos realizan la vigilancia epidemiológica necesaria para observar qué patógenos están en alza y preocupan a la población.

Según datos proporcionados por el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, los casos acumulados de Covid-19 hasta la semana 25 del año 2023 se encuentran muy por debajo a lo registrado para el mismo período de los años 2021 y 2022. Se observa lo mismo para los fallecidos. Del mismo modo, los casos confirmados por semana epidemiológica muestran un comportamiento establemente bajo durante las 25 semanas del año en curso.

“Mediante el Monitoreo de SARS-CoV-2 y OVR (otros virus respiratorios) en ambulatorios, el objetivo de esta estrategia es mantener la vigilancia y monitoreo de COVID-19 en pacientes ambulatorios en todos los grupos de edad en las 24 jurisdicciones del país logrando una representatividad geográfica. Adicionalmente, entre aquellos casos que cumplen con la definición de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), se realiza un muestreo aleatorio o sistemático para el estudio de SARS-CoV-2, influenza y Virus Sincicial Respiratorio (VSR) por rt-PCR”, explican desde la cartera nacional sanitaria.

Panorama COVID 2023 en Argentina

Así, desde el inicio de la estrategia de vigilancia de las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMAs), se analizaron por rt-PCR 28.668 muestras para coronavirus, 13.969 para influenza y 10.653 muestras para VSR. Para la SE25/2023, entre las muestras analizadas en pacientes ambulatorios la mayor positividad fue para el virus Influenza con 27,08%, seguido de SARS CoV-2 con 10,68% y VSR con 8,16%.

Desde el Ministerio de Salud resaltan que, respecto al COVID, el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 continúa presentando valores bajos, siendo de 10,68% actualmente. Y yendo un poco más atrás, en términos acumulados, entre la Semana Epidemiológica (SE) 23 del 2022 a SE25/2023, se notificaron 195.998 muestras estudiadas para SARS-CoV-2 en casos hospitalizados, de las cuales 23.705 fueron positivas (porcentaje de positividad 12,09%).

La situación también es parecida en la Ciudad de Buenos Aires, donde según datos oficiales, sólo hubo 84 casos positivos en los últimos 30 días y un solo fallecido, en personas que viven en CABA. Y 53 positivos y 2 fallecidos de personas que no viven en CABA, en los últimos 30 días.

“Es cierto que la última semana hay una tendencia alcista de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, pero son niveles mínimos. La media móvil de casos diarios, a mediados de junio, era de 8 casos y hoy estamos en 10,6. Los últimos datos que tenemos (que son del 1/7), muestran que esa última semana fue la semana con más casos desde la segunda semana de abril donde el promedio había sido de 11,4 casos por día”, explicaron a Infobae fuentes de la cartera sanitaria porteña.

COVID en el contexto de otros virus respiratorios

“Respecto a los virus respiratorios como el coronarius, el virus de la gripe, de influenza e incluso el sincicial respiratorio que estamos viendo en chicos y también ahora en adultos, siempre afectan más durante el invierno con el frío, porque se reproducen mejor cuando hace en esta época del año y porque estamos más tiempo en lugares cerrados, lo que provoca que haya más facilidad de transmisión de persona a persona”, explicó a Infobae la doctora Cristina Freuler, médica infectóloga, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán.

“También porque nuestras mucosas, que son un poco las células epiteliales, las que nos defienden de los virus, trabajan un poco peor a temperaturas más bajas. Todas estas son condiciones que hacen que haya más frecuencia de enfermedades por virus respiratorios en invierno”, agregó la experta.

Y sobre la situación actual, Freuler precisó que se está viendo mucha gripe: “Hay muchos internados y es preocupante ver que pocas personas se vacunan, posiblemente se le ha perdido un poco de miedo a la gripe porque el COVID es peor y la vacunación contra el COVID el año pasado hizo que mucha gente dejara la de gripe de lado, y este año también vemos poca vacunación con respecto a la gripe”.

Los expertos y entidades de salud instan a vacunarse contra la gripe (Foto: Andina)

Para el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo en el Hospital Pirovano, se está viendo un crecimiento de casos de influenza, de gripe, y también de virus sincicial respiratorio, que se corrió en el tiempo y empezó más tarde.

“Lamentablemente, la cobertura de vacunas contra la gripe y la vacuna contra el neumococo, que son las afecciones respiratorias junto con COVID que podemos prevenir con vacunas, es baja. Y hay que estimular a la gente que, por más que estemos en julio, se puede vacunar igual porque el virus está circulando. Uno se vacuna, genera anticuerpo en 10 días o 15 días aproximadamente, y ya tiene la prevención hecha. Porque los virus seguramente van a circular hasta septiembre o quizás un poco más”, amplió el especialista.

Y con respecto a los casos de coronavirus, afirmó: “No estamos viendo casos de COVID y no esperamos que haya tampoco un aumento de casos de coronavirus. Puede generarse, lógicamente, que haya circulación, pero no un aumento de casos y menos casos graves, porque ya la población está altamente vacunada contra el SARS-CoV-2 y también muchos tuvieron la enfermedad. Ahora, también hay que recordar que aquel que tiene más de 50 años o tiene alguna inmunosupresión y pasaron seis meses de la última dosis de vacuna contra COVID, debe darse un refuerzo”.

Curva del COVID en la Ciudad de Buenos Aires desde enero de 2022 a la actualidad (GCBA)

“Hay que aclarar que gripe y COVID no compiten, es decir, uno puede enfermarse de ambas cosas. Actualmente se está estudiando en Estados Unidos y Europa, la posibilidad de poner en una misma vacuna partículas de virus de COVID y de gripe como para facilitar la inmunización y vacunación de la gente. Pero eso todavía hoy no está, por lo que hay que estar vacunado contra ambas”, recalcó la infectóloga Freuler.

“Por supuesto uno no puede saber cuál es el futuro, hubo poca gripe durante la pandemia porque la gente estaba muy aislada y la gente usaba barbijo, todas medidas que hoy siguen estando vigentes si uno quiere cuidarse un poco. Y eso hizo también que los anticuerpos que uno puede formar al engriparse tampoco están hoy para mucho, ya que hubo muy poca gripe en esos años”, aclaró Freuler.

Por su parte, Lautaro de Vedia, médico Infectólogo y Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva indicó que, como todos los inviernos, ocurren cuadros de distintos virus, incluyendo influenza, y ahora hay que agregar el COVID.

“Actualmente no se está vacunando a tantas personas que cuentan con una inmunidad que las protege, mientras se observa una limitación en la expansión del virus, que a su vez no parece tan agresivo principalmente. Sí, hay mucha gripe. Y es importante recordar que hay que vacunarse contra la gripe, los que tienen indicación, fundamentalmente; pero todos podemos vacunarnos. Lo que nos preocupa es lo de siempre, la posibilidad de que la gente con más grado de dificultades, de inmunosupresión, con más factores de riesgo, no esté protegida y pueda infectarse. Ellos son los que fundamentalmente tienen que cuidarse”, remarcó el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Los testeos por COVID se siguen haciendo, pero la positividad sigue siendo baja

Respecto a esto, los datos del Ministerio de Salud indican que el porcentaje de positividad para Influenza presentó un ascenso desde la SE17, superando a partir de la SE21 el 10%, con un máximo de 29,45% en la SE24; mientras que en las primeras 20 semanas del año- excepto en SE02 cuando alcanza un 10,96%- permaneció por debajo del 10%.

“Adicionalmente, se analizaron por laboratorio 30.756 muestras para virus influenza con 5073 detecciones positivas, con un porcentaje de positividad que alcanzó el 16,49%. De las mismas, 2904 fueron influenza A y 2169 influenza B. Durante el mismo periodo, hubo 28.284 muestras estudiadas para VSR registrándose 9.906 con resultado positivo, con un porcentaje de positividad del 35,02%. La positividad para VSR entre las muestras analizadas en casos hospitalizados presentó un ascenso desde la SE13, alcanzando un 75,14% en SE21, siendo de 65,87% en SE25″, precisaron.

Respecto a lo que va de 2023 se observa que el número de casos internados notificados presenta una tendencia ascendente desde las últimas 10 semanas, en correspondencia con el aumento de detecciones de VSR y virus Influenza A.

Estados Unidos y Europa están desarrollando una vacuna combinada de coronavirus y gripe (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

Consultado por Infobae, el doctor Pablo Bonvehí, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, comentó: “Aún seguimos diagnosticando casos de gripe. Si bien en el Boletín Epidemiológico se menciona un descenso de casos, es posible que sea por la demora en la carga de datos. Pero es posible que el brote empiece a bajar en las próximas semanas”.

Además, el experto señaló que el virus de la gripe predomina por encima del COVID y el sincicial respiratorio (que causa la bronquiolitis) en los consultorios. En cambio, en las internaciones hospitalarias, predomina el virus sincicial por encima del virus de la gripe. La gripe o gripa es causada solo por los virus de la influenza. Mientras que el resfrío o resfriado puede ser causado por varios virus diferentes, incluidos los rinovirus, los de la parainfluenza y los coronavirus estacionales.

La confusión entre los síntomas de gripe con los del resfrío lleva a que algunas personas “recurran a tratamientos inadecuados que no hacen más que complicar su estado de salud”, según advirtió el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina.

Debido al uso de barbijos y la alta vacunación por COVID, el virus de la gripe no circuló en los últimos dos años (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Para prevenir la gripe, se puede aplicar la vacuna. En la Argentina, se encuentra prioritariamente indicada para grupos de riesgo tales como adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas (diabéticos, cardíacos y pulmonares) y con alteraciones de la inmunidad, niños o adolescentes que mantienen una terapia prolongada con ácido acetilsalicílico (aspirina) y médicos, enfermeros y aquellos que tienen contacto con pacientes de alto riesgo.

De acuerdo con el doctor Bonvehí, la cobertura de vacunación contra la gripe no superó hasta el momento el 80% de la población de mayor riesgo, en base a los datos del Ministerio de Salud de la Nación. En el personal de salud, hasta el 21 de junio, la cobertura era cerca del 70%. En embarazadas no superó el 40%. El 37% de los niños se vacunó con la primera dosis de la vacuna. Mientras que en personas mayores de 65 años, la vacunación superó a las aplicaciones del año pasado.

“Es importante que las personas que están en grupos de riesgo se vayan a vacunar contra la gripe lo antes posible, porque el virus está circulando aún y es el predominante”, concluyó el experto.

