La mirada de dos expertos sobre el nuevo gel contra la disfunción eréctil aprobado en Estados Unidos y Europa para venta libre

La FDA de EEUU aprobó el primer gel para la disfunción eréctil

Quienes sufran de disfunción eréctil no solamente podrán recurrir a la toma de pastillas vasodilatadoras, como las que están actualmente aprobadas, sino que podrán recurrir a un gel de relativa fácil aplicación.

Un nuevo gel tópico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que ya había sido aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), obtuvo ayer la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su venta sin receta médica.

Se trata de Eroxon, que todavía no fue aprobado en Argentina y actúa directamente sobre el pene para ayudar a sus usuarios a lograr una erección en tan solo 10 minutos después de su aplicación, según el laboratorio que lo desarrolló.

Si bien el nuevo gel está aprobado en Europa, solo se comercializa en Reino Unido y Bélgica. Por su parte, tras el visto bueno de la FDA para comercialización de venta libre del producto, las autoridades de la empresa farmacéutica Futura Medical que lo produce en Estados Unidos, estima que recién en 2025 pondrán ponerlo a la venta.

“El Eroxon es un gel que tiene un efecto muy diferente al resto de los vasos dilatadores que hasta el momento se usaban, sobre todo los orales como el Viagra™ o sus derivados, o el Tadalafilo. Porque esos son fármacos que se dan por vía oral y provocan vasodilatación ya que actúan inhibiendo una enzima que favorece que los vasos del pene se dilaten”, explicó a Infobae el prestigioso médico sexólogo Walter Ghedin, (MN 74.794).

El gel para la disfunción eréctil debe aplicarse unos 10 minutos antes del encuentro sexual (Getty)

“En este caso es muy diferente porque el principio activo en realidad provoca primero un efecto único de enfriamiento de los nervios y luego la activación de los mismos. Es como si el frío activara los nervios para que provoquen vasodilatación para que llegue más sangre al pene porque se ha enfriado. Ese sería el registro que tiene el pene. Es como cuando nos enfriamos y rápidamente el cuerpo para equilibrar ese efecto frío vasodilata, para que llegue más sangre a esas partes del cuerpo. En este caso, esto sucedería con los vasos sanguíneos del pene, por eso digo que es un efecto de enfriamiento y luego simultáneo de calentamiento y es muy diferente al resto de los fármacos que están usando ahora”, remarcó el experto.

Sobre la droga, recién fue aprobada por la FDA de Estados Unidos, Ghedin afirmó que ya se está vendiendo en algunos países de Europa. “Todavía no está aprobada en Argentina y nosotros no estamos usando ese producto”, sostuvo.

Y respecto a su seguridad, el especialista afirmó: “Se trata de un gel muy seguro. Respecto a la aplicación del mismo, se hace 10 minutos antes del encuentro erótico y durante 15 segundos a medida que se va absorbiendo el gel. Se aplica en la mucosa del glande, es decir en la cabeza del pene que es la zona del pene que está más irrigada y al ser una mucosa los vasos están más cercanos, a flor de piel. Así, rápidamente provoca el efecto”.

El gel permite lograr una erección en tan solo 10 minutos después de su aplicación, según el laboratorio que lo desarrolló (Getty Images)

Norberto Bernardo, Jefe de la División Urología del Hospital de Clínicas de la UBA, (MN 77886), precisó a Infobae que el gel disponible en Europa y recientemente aprobado por la FDA se descubrió mientras estaban realizando un estudio para pacientes con angina de pecho, utilizando para ellos dos grupos: a los que aplicaban un gel en uno de los cuales tenían el medicamento evaluado y en el otro grupo solamente el gel sin el medicamento.

“El gel contiene Etanol al 35%,Glicerina, Propilen Glicol e Hidróxido de Potasio. En el estudio descubrieron que los componentes del gel se evaporan, provocando un enfriamiento rápido del pene que estimula las terminaciones nerviosas. Una acción de calentamiento secundaria lenta activa aún más los neurotransmisores que conducen a la generación de óxido nítrico que es necesario para relajar el tejido muscular liso de los cuerpos cavernosos del pene causando el aumento del flujo de sangre y endurecimiento y expansión del pene en una erección”, sostuvo Bernardo.

“Los medicamentos tradicionales como el Sildenafil o Tadalafilo que se toman por vía oral actúan inhibiendo una enzima que estimula el aumento del GMP cíclico que favorece un mayor flujo de sangre y normaliza las erecciones. Pero el gel actúa en la piel logrando su efecto aproximadamente a los 10 minutos a diferencia que Sildenafil y Tadalafilo que deben ingerirse 30 a 60 minutos de la actividad sexual”, agregó el experto y Director médico del Centro Argentino de Urología.

La importancia del deseo

Más allá del fármaco a tomar, es necesario que haya deseo sexual (Foto: Captura)

“Igualmente, nosotros recomendamos que todo fármaco que se usa para la erección está asociado con el deseo, es decir el hombre tiene que estar con deseo sexual para que haga efecto, porque si no hay deseo sexual por más gel o pastilla que tomes, si no hay deseo, no pasa nada. Por otro lado siempre hay descartar patologías que pudieran estar presentes y estar provocando la disfunción eréctil como por ejemplo, patologías cardiológicas, diabetes, hipertensión, esclerosis múltiple o enfermedades neurológicas porque acá están interviniendo los nervios y si esos nervios están sufriendo algún tipo de problema, el gel o la pastilla que se tome no van a cumplir su efecto”, aclaró Ghedin.

Y agregó: “También, personas que estén tomando algún fármaco pueden tener efectos colaterales sobre la erección y hasta que no se descarte eso no se puede indicar este tipo de medicamentos o cualquier otro para la erección”.

Respecto de las “contraindicaciones, generalmente por lo que se está informando, es muy seguro. Los efectos colaterales que sí se han informado son locales, es decir en la mucosa del glande, por ejemplo, generando irritación. También puede provocar esa irritación en la vulva cuando se penetra. Pero según las indicaciones dadas, es un efecto raro. El gel puede ser usado también como lubricante”, sostuvo el sexólogo.

Según un folleto informativo del producto, el gel se presenta en tubos de dosis única. Debe aplicarse en la cabeza del pene durante 15 segundos antes de mantener relaciones sexuales y puede ayudar a sus usuarios a lograr una erección en tan solo 10 minutos después de su aplicación.

El gel para la disfunción eréctil debe aplicarse en la cabeza del pene durante 15 segundos

En cambio, los medicamentos orales (“PDE5i’s”), como Cialis y Viagra, requieren receta médica en Estados Unidos y generalmente se deben tomar al menos 30 minutos antes. De acuerdo a un informe en el sitio web oficial de Eroxon, el efecto de la erección con este gel suele durar el tiempo suficiente para mantener relaciones sexuales satisfactorias en aproximadamente el 65% de las personas, y luego desaparece de forma natural.

James Barder, director ejecutivo de Futura Medical —la empresa farmacéutica creadora de este gel—, expresó su satisfacción en un comunicado de prensa, destacando que la FDA estableció un riguroso estándar para evaluar la eficacia y seguridad de los dispositivos médicos De Novo, y que su equipo está orgulloso de haber cumplido con dicho estándar. Es que la clasificación “de novo” fue confirmada por la FDA, reconociendo que Eroxon es un producto nuevo y único en su tipo.

Aún no se han revelado los detalles de precios específicos para el mercado estadounidense, ya que dependerá del socio encargado de lanzar el producto en dicho país. Además, la disponibilidad en las tiendas de Estados Unidos también estará determinada por dicho socio, aunque algunos analistas financieros estimaron que el lanzamiento del producto podría tener lugar en 2025.

Por otra parte, Eroxon ya se encuentra disponible en Bélgica y en el Reino Unido. En este último país, un paquete de cuatro unidades tiene un costo aproximado de 24,99 libras, lo que equivale a unos 31,22 dólares en los Estados Unidos.

