¿Le cuesta dormir y está cansado durante el día? Participe de la primera encuesta sobre calidad del sueño en América Latina

Dr Perez Chada - ¿Cuántos tipos de apneas conocemos?

El buen dormir es un pilar fundamental de la salud cardiovascular y del bienestar integral. Las malas noches de sueño afectan la concentración, el estado de ánimo, y pueden producir somnolencia. Además, cuando el descanso es interrumpido noche tras noche, acarrean consecuencias severas asociadas al desarrollo de enfermedades.

Con el objetivo de identificar las señales de los problemas de sueño, Infobae presenta, junto a la Fundación Argentina del Sueño (FAS) y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), un cuestionario médico para que los lectores de América Latina conozcan cuál es su estatus de calidad del sueño.

Las preguntas claves de esta encuesta fueron diseñadas por expertos y son utilizadas por los especialistas en Medicina del Sueño de todo el mundo como un recurso efectivo para identificar pacientes con riesgo de apneas del sueño, una enfermedad muy frecuente pero también muy subdiagnosticada, se estima que el 70% de las personas afectadas no saben de su condición. En esta segunda entrega, se analizan qué tipos de apneas existen y en qué se diferencian.

¿Cómo realizar la encuesta?

A lo largo de varias semanas, repasaremos distintos aspectos de las apneas del sueño y otros trastornos que provocan el mal descanso, afecciones muchas veces subdiagnosticadas que causan graves problemas de salud.

Un problema del sueño habitual, pero subdiagnosticado

Entre los trastornos de sueño más frecuentes, se destaca la apnea del sueño: en estos casos, la persona pasa de un sueño profundo a uno liviano cada vez que se pausa la respiración o cuando la respiración se vuelve superficial.

Aunque en la mayoría de las ocasiones estas pausas en la respiración provocan que la persona se despierte frecuentemente, es posible que las personas con apnea no se despierten por completo y no se den cuenta de que su respiración nocturna es anormal. En todos los casos, este trastorno provoca que la calidad del sueño reparador no sea la considerada como óptima para la salud. Ahora bien, la apnea del sueño puede presentarse de diversas maneras, cada una con repercusiones distintas para la salud. Aquí un repaso de los distintos tipos:

Las personas con apnea obstructiva del sueño a menudo experimentan somnolencia diurna y pueden notar cambios en el estado de ánimo y la concentración (Getty)

- Apnea obstructiva

Es la forma más habitual de este trastorno del sueño. En la apnea obstructiva, como su nombre lo indica, se produce una obstrucción a nivel de la vía aérea superior. Ocurre cuando la persona hace un esfuerzo para respirar pero la vía aérea se encuentra cerrada, entonces, el aire no entra ni sale.

En los pacientes con apnea obstructiva del sueño, la vía aérea superior se colapsa repetidamente ya sea parcial o completamente durante al menos 10 segundos durante el sueño. A veces, la obstrucción puede durar más de un minuto. Está asociada con una variedad de síntomas, pero los ronquidos fuertes y habituales son los más comunes.

Este mecanismo se acompaña de una serie de consecuencias en el organismo como, por ejemplo, la disminución del oxígeno, los cambios en la presión arterial, alteraciones de la frecuencia cardíaca y finalmente la persona se despierta para poder restablecer una respiración normal.

Además de las consecuencias negativas para la salud de dormir mal, las apneas aumentan el riesgo de accidentes viales al causar somnolencia fruto del mal descanso (Getty)

- Apnea central

La apnea central es una forma menos frecuente, en la que no se produce una obstrucción en la garganta. Lo que sucede en estos casos es que el sistema nervioso central no le envía la señal que le da estímulo a nuestros músculos respiratorios para inspirar y expirar.

Las apneas centrales son menos habituales y están frecuentemente ligadas a enfermedades neurológicas o bien al consumo de algunos medicamentos o drogas que deprimen el sistema nervioso central y, como consecuencia de ello, no se produce la respiración normal durante el descanso nocturno.

Dormir menos de siete horas aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiacos o problemas metabólicos y también aumenta la mortalidad de forma global (Getty)

- Apneas mixtas

Este grupo incluye a las apneas del sueño que comienzan siendo centrales, es decir que en los casos en los que no hay esfuerzo para respirar y luego, como la garganta está cerrada, ante el esfuerzo inspiratorio el aire no ingresa ni sale, convirtiéndose en una apnea de tipo obstructiva.

- Hipoapnea

En los casos de hipoapnea no se produce una pausa completa de la respiración durante el sueño, sino que ocurre una reducción muy marcada de la entrada de aire.

A diferencia de las apneas, la hipoapnea no consiste en una pausa completa, sino que es una reducción crítica de la entrada del aire que también se acompaña de disminución del oxígeno y un mayor estímulo del sistema nervioso central que provoca los despertares.

Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las apneas durante el sueño? Los cambios inmediatos que provoca este trastorno del sueño ocurren en los gases presentes en la sangre, es decir en el oxígeno y en anhídrido carbónico, en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca.

Por todo esto, queda claro que la apnea es un trastorno del sueño que es fundamental diagnosticar para iniciar un tratamiento, porque altera la arquitectura del sueño, al producir despertares frecuentes.

* Dr. Daniel Pérez Chada (MN 47.085) es presidente de la Fundación Argentina del Sueño. Consultor del servicio de Neumonología y director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral

