Crecen los casos de diarrea en las playas del sur de Brasil: qué podría haber provocado el brote, según los expertos

Aún se desconocen cifras oficiales de la cantidad de afectados, pero medios locales calculan que superan las 3 mil personas / Archivo

Las playas del sur de Brasil, en particular las del Estado de Santa Catarina, se han convertido en una suerte de “epicentro” de un brote de diarrea que alarma a las autoridades sanitarias locales y de países limítrofes, como Uruguay y Argentina. Hasta el momento, los expertos se encuentran analizando cuáles pueden ser los agentes patógenos que podrían haber provocado estos cuadros, por lo cual aguardan la llegada de muestras de afectados, playas y agua de río y mar provenientes de 10 municipios.

“Debido al incremento en el número de casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) detectados en los municipios costeros del Estado, los equipos técnicos de las Direcciones de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria y del Laboratorio Central de Salud Pública, de la Secretaría de Salud del Santa Catarina (SES), en colaboración con los municipios, iniciaron el análisis de muestras de agua de los ríos y el mar”, afirmaron desde la cartera sanitaria local mediante un comunicado.

En ese sentido, aseguraron que “el primer municipio en enviar material, este lunes 16, fue Piçarras”, pero que también enviarán muestras desde “Barra Velha, Penha, Navegantes, Porto Belo, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Governador Celso Ramos y Florianópolis”. Asimismo, señalaron que, para conocer qué patógeno es el responsable del brote, los expertos realizan “un minucioso trabajo de análisis que pasa por diferentes etapas”. “Se realizan pruebas para cuatro virus: Hepatitis A, rotavirus, norovirus y adenovirus”.

Para conocer qué patógeno está generando este brote, los científicos estudian muestras enviadas por 10 municipios de las playas del sur de Brasil / Getty

Hasta el momento, existe poca información oficial sobre la cantidad de personas afectadas. Según el medio local GZH, “los únicos que ya informaron los datos actualizados fueron los equipos de Capital (Florianópolis), con 2.926 casos, y de Navegantes, con 375″. Con lo cual, estiman que “el número de diagnósticos positivos de la epidemia de diarrea en Santa Catarina ya supera los 3,3 mil”.

“El Departamento de Salud señala que el EDA no es una enfermedad de notificación obligatoria, es decir, no hay obligación de informar todas las ocurrencias. La condición es monitoreada a través de unidades centinelas, que son unidades de salud que atienden casos, y todos los municipios de Santa Catarina tienen al menos una unidad”, resaltaron desde la Dirección de Vigilancia Epidemiológica (Dive) de Santa Catarina, mediante un comunicado.

Cuáles pueden ser los patógenos que provocaron el brote

Marlei Debiasi, experta en los Laboratorios Centrales de Salud Pública (Lacen), explicó en el escrito emitido por la cartera sanitaria estatal que “en este momento estamos iniciando una nueva etapa, que es el análisis del agua, pero para determinar la causa de este aumento de casos de diarrea, es fundamental que los organismos de vigilancia municipal sean sensibles al problema y realicen colectas y las envíen al laboratorio, aquí”, y afirmó que se “están realizando varias pruebas, incluido el análisis de muestras de agua y heces de los pacientes”.

Las playas de Florianopolis, uno de los destinos más elegidos por los viajeros regionales, están casi en el "epicentro" del brote / (Getty)

Según señalaron en un comunicado, “en 2023 se recogieron 34 muestras. Ya que 20 de estos son de ciudades costeras, número considerado bajo para el volumen de casos registrados”. “Es importante entender que estas enfermedades pueden tener varios agentes, con diferentes formas de transmisión, desde la ingestión de agua y alimentos contaminados, hasta el contacto con otras personas enfermas”, dijo el superintendente de Vigilancia de la Salud, Fábio Gaudenzi, en el documento.

“Detectadas principalmente en las épocas más calurosas del año, ya sea por la dificultad de conservar los alimentos o por la gran concentración de población en los pueblos de playa, las enfermedades diarreicas agudas (EDA) pueden ser causadas por diferentes agentes como virus, bacterias, hongos y la los más comunes son el rotavirus y el norovirus y la bacteria Escherichia coli”, advirtieron desde la Secretaría de Salud local y agregaron: “Aunque los casos son generalmente leves, los grupos de mayor riesgo, como los niños y los ancianos, pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas, en particular la deshidratación”.

Por otro lado, desde la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), el equipo del Laboratorio de Virología Aplicada se comprometió a “estudiar el brote gastroentérico que afecta a Florianópolis y la región en el verano de 2023″, según señalaron desde la casa de altos estudios. Gislaine Fongaro, integrante de dicho departamento, afirmó que “los brotes gastroentéricos (vómitos y diarrea - principales síntomas) están en gran parte relacionados con agentes infecciosos, principalmente virus y bacterias que tienen tránsito en el agua potable, aguas recreativas y alimentos contaminados”.

Los expertos advirtieron que, pese a que los cuadros se presentan como leves, en las poblaciones más vulnerables (como niños y ancianos) los síntomas pueden mostrar signos de empeoramiento /(Getty Images)

Sobre este punto, Fongaro destacó que entre los virus más comunes se “encuentran los adenovirus, norovirus, virus de la hepatitis A y E y rotavirus”. “Estos agentes infecciosos se denominan entéricos, es decir, tienen una vía oral-fecal, siendo ingeridos y excretados en las heces de personas susceptibles y animales no humanos”, indicó.

Cómo prevenir estos cuadros de diarrea

Tanto las autoridades brasileñas, como las argentinas y uruguayas, emitieron una serie de recomendaciones para evitar estos cuadros.

1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular y preparar alimentos, amamantar y/o tocar animales. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante de manos a base de alcohol y lavar las manos con agua y jabón tan pronto como estén disponibles.

2. Usar agua segura (que esté filtrada, tratada o hervida). Evitar el consumo de agua de la canilla o grifo ya que en algunos lugares puede no ser segura para beber, preparar alimentos y bebidas, hacer hielo, cocinar y cepillarse los dientes. No consumir bebidas con hielo que no se sepa cómo fue elaborado.

3. Evitar tomar directamente de las latas o botellas, ya que la superficie de las mismas puede estar contaminada. Deben limpiarse y secarse antes de beber o servir en un vaso.

Los expertos destacaron la importancia de conocer el origen y el estado del agua que se consume / (iStock)

4. Evitar el consumo de alimentos más allá de la fecha de caducidad, incluso si se observan en buen estado.

5. Evitar el consumo de alimentos en mal estado, con olor, color o sabor alterados.

6. Evitar el consumo de alimentos envasados si el mismo se encuentra hinchado o aplastado.

7. Evitar el consumo de alimentos en puestos de venta callejera.

8. Evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos. Los alimentos de origen animal, especialmente huevos, carnes, pescados y mariscos, deben estar bien cocidos.

9. Consumir productos lácteos pasteurizados.

Se recomendó lavar las frutas, verduras y hortalizas con una solución de lavandina al 2,5% / Archivo

10. Guardar adecuadamente los alimentos antes de colocarlos en la heladera. No mezclar alimentos cocidos con crudos.

11. Evitar el consumo de ensaladas; verduras crudas y frutas crudas sin pelar.

12. Pelar las frutas ya que son más seguras cuando las pela la persona que las come.

13. Al realizar la preparación de vegetales, sanitizar frutas, verduras y hortalizas con una solución de hipoclorito al 2,5% (diluir una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos, lavar después con agua corriente para eliminar los residuos).

14. Lavar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados en la preparación de alimentos.

15. Evitar traer alimentos perecederos del viaje sin adecuada refrigeración.

16. Evitar bañarse en aguas de playa señalizadas como inapropiadas y/o contaminadas, ya que los gérmenes que causan enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, auditivas, oculares, etc., pueden transmitirse a través del agua recreativa contaminada.

