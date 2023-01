Las recomendaciones del Ministerio de Salud ante el brote de diarrea en las playas del sur de Brasil

Los expertos aún no saben el origen del brote en Florianópolis

Florianópolis es una de las zonas turísticas de Brasil más elegida por los argentinos para disfrutar de sus vacaciones. En los últimos días, se reportaron 1.618 casos de diarrea aguda. Esta situación sanitaria se presentó durante los primeros días de la temporada de verano 2023. Las autoridades investigan su origen, informó oficialmente la Secretaría Municipal de Salud local.

Las personas que quieran viajar a Florianópolis deben tener en cuenta algunos cuidados de prevención frente al brote de diarrea que se está produciendo en esa zona. En este contexto, y ante posibles viajes de personas al país limítrofe, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para prevenir infecciones gastrointestinales.

La Secretaría Municipal de Salud de Florianópolis informó que se encuentra investigando cuál es la causa del brote y dio recomendaciones para protegerse. Las detecciones y consultas de los casos más severos fueron por un lado, en la Unidades de Atención de Emergencia Norte ubicada en la playa Canasvieras. Por el otro, las consultas también fueron realizadas en la Unidades de Atención de Emergencia Sur, situada en la playa de Campeche.

En la mayoría de los casos, los pacientes presentaban síntomas como vómitos, dolor abdominal y aumento del número de deposiciones con heces blandas o líquidas (Foto: especial)

Ante el brote de diarrea, la Secretaría de Salud de Santa Catarina informó que “las enfermedades diarreicas agudas pueden estar causadas por diferentes agentes como virus, bacterias, hongos, siendo los más comunes los rotavirus y norovirus y la bacteria Escherichia coli”.

Se informó que la Junta de Vigilancia Epidemiológica está monitoreando los casos en los municipios, y que el viernes pasado se realizó una reunión con los operadores sanitários de Florianópolis e Itajaí, en el litoral norte.

En esa reunión se decidió que se realizarán colectas de muestras que están siendo remitidas al Laboratorio Central de Salud Pública de Santa Catarina (Lacen) para identificar el agente causal de la epidemia. Además, el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina publicó un mapa actualizado de las playas que son aptas para meterse al agua

Florianópolis esta atravesando un brote de diarrea que ya afectó a 1.618 personas

Recomendaciones del Ministerio de Salud

La cartera sanitaria de Salud emitió una serie de recomendaciones para prevenir infecciones gastrointestinales:

- Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular y preparar alimentos, amamantar y/o tocar animales. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante de manos a base de alcohol y lavar las manos con agua y jabón tan pronto como estén disponibles.

- Usar agua segura (que esté filtrada, tratada o hervida). Evitar el consumo de agua de la canilla o grifo ya que en algunos lugares puede no ser segura para beber, preparar alimentos y bebidas, hacer hielo, cocinar y cepillarse los dientes. No consumir bebidas con hielo que no se sepa cómo fue elaborado.

- Evitar tomar directamente de las latas o botellas, ya que la superficie de las mismas puede estar contaminada. Deben limpiarse y secarse antes de beber o servir en un vaso.

Lavarse bien las manos con frecuencia es esencial (Getty Images)

- Evitar el consumo de alimentos más allá de la fecha de caducidad, incluso si se observan en buen estado.

- Evitar el consumo de alimentos en mal estado, con olor, color o sabor alterados.

- Evitar el consumo de alimentos envasados si el mismo se encuentra hinchado o aplastado.

- Evitar el consumo de alimentos en puestos de venta callejera.

- Evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos. Los alimentos de origen animal, especialmente huevos, carnes, pescados y mariscos, deben estar bien cocidos.

- Consumir productos lácteos pasteurizados.

- Guardar adecuadamente los alimentos antes de colocarlos en la heladera. No mezclar alimentos cocidos con crudos.

- Evitar el consumo de ensaladas; verduras crudas y frutas crudas sin pelar.

Se recomendó higenizar las frutas y las verduras y pelarlas antes de consumirlas

- Pelar las frutas ya que son más seguras cuando las pela la persona que las come.

- Al realizar la preparación de vegetales, sanitizar frutas, verduras y hortalizas con una solución de hipoclorito al 2,5% (diluir una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos, lavar después con agua corriente para eliminar los residuos).

- Lavar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados en la preparación de alimentos.

- Evitar traer alimentos perecederos del viaje sin adecuada refrigeración.

- Evitar bañarse en aguas de playa señalizadas como inapropiadas y/o contaminadas, ya que los gérmenes que causan enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, auditivas, oculares, etc., pueden transmitirse a través del agua recreativa contaminada.

