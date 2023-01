Alerta por un brote de diarrea en las playas en Florianópolis: ya registraron más de 1.200 casos

En una reunión de autoridades sanitarias se decidió que se realizarán colectas de muestras que están siendo remitidas al Laboratorio Central de Salud Pública de Santa Catarina (Lacen) para identificar el agente causal de la epidemia

Una de las zonas turísticas de Brasil más elegida por los argentinos que pasan sus vacaciones en ese país está atravesando un brote de diarrea que ya afectó a 1.251 personas, según el último parte oficial. Esta situación sanitaria afectaba la región de Florianópolis y se presentó durante los primeros días de la temporada de verano 2023. Las autoridades investigaban su origen, informó oficialmente la Secretaría Municipal de Salud local.

Uganda declaró el fin del brote de ébola que dejó 55 muertos en 142 casos El gobierno precisó que todas las cadenas de transmisión se han interrumpido, tras 42 días sin nuevos contagios. “Me complace anunciar que nuestras medidas funcionaron”, indicó la ministra de Salud del país VER NOTA

Del total de los casos detectados en esa región del estado de Santa Catarina, 914 fueron identificados en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona norte, en Canasvieiras, mientras que en la UPA Sur,se registraron 337, según el diario G1, la versión estadual de Globo.

Respecto a la epidemia, que afecta a residentes y turistas, se reportó que “se están investigando las causas, y que una de las hipótesis es que los casos pueden estar relacionados con lugares no aptos para el baño en algunas playas, especialmente en el norte de la isla”.

“El factor lluvia torrencial, que está fuera del control humano, continúa impactando los resultados de baño de muchas playas de Santa Catarina. Dado que es imposible controlar o contener la precipitación, sus daños, pérdidas", dijo una autoridad

El informe del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) señaló que playas como Canasvieiras e Ingleses tienen la mayoría de zonas no aptas para el baño. Por otro lado, se informó que la Junta de Vigilancia Epidemiológica está monitoreando los casos en los municipios, y que el viernes pasado se realizó una reunión con los operadores sanitarios de Florianópolis e Itajaí, en el litoral norte.

INS confirmó que en 2022 se registraron 67.810 casos de dengue En medio de la temporada de menos lluvia, el número de casos probables ha superado el histórico según el boletín epidemiológico más reciente VER NOTA

En esa reunión se decidió que se realizarán colectas de muestras que están siendo remitidas al Laboratorio Central de Salud Pública de Santa Catarina (Lacen) para identificar el agente causal de la epidemia.

Además, el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina publicó un mapa actualizado de las playas que son aptas para meterse al agua, según sus datos registrados, se puede consultar aquí.

Una de las zonas turísticas de Brasil más elegida por los argentinos que pasan sus vacaciones en ese país está atravesando un brote de diarrea que ya afectó a 1.251 personas

Según las autoridades de la Junta de Vigilancia, las enfermedades diarreicas agudas pueden ser causadas por virus, bacterias y hongos, y que algunos factores que contribuyen a que una persona contraiga diarrea son: la ingestión de agua contaminada, hielo o alimentos de origen desconocido; consumo de carnes, pescados y/o mariscos crudos o poco cocinados. También puede ocurrir con la ingesta de alimentos mal conservados; baños en aguas contaminadas; contacto directo con una persona enferma; y falta hábitos higiénicos.

Debido a este tipo de cuadros recomendaron evitar deshidrataciones, lavarse las manos, beber agua habilitada para el consumo, evitar comidas que contengan huevo crudo, verificar la fecha de caducidad de los productos alimenticios elaborados, no bañarse en playas no aptas, evitar tragar agua de mar y llevar animales a la playa.

El Instituto de Medio Ambiente del Estado de Santa Catarina (IMA) lleva adelante un control de la calidad del agua en 237 puntos costeros. Según los análisis para esta temporada, sólo 109 de los 237 puntos evaluados en el litoral de Santa Catarina son aptos para el baño, lo que representa el 45,99%. En Florianópolis, 34 de los 87 puntos de recolección están habilitados para recibir bañistas, lo que representa el 39,08%.

Del total de los casos detectados en esa región del estado de Santa Catarina, 914 fueron identificados en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona norte, en Canasvieiras, mientras que en la UPA Sur,se registraron 337, según el diario G1, la versión estadual de Globo

“El factor lluvia torrencial, que está fuera del control humano, continúa impactando los resultados de baño de muchas playas de Santa Catarina. Dado que es imposible controlar o contener la precipitación, sus daños, pérdidas, recomendamos evitar bañarse por lo menos 24/48 horas después de las lluvias, especialmente en lugares cercanos al drenaje de cañerías, acequias, arroyos o ríos, ya que así como, en lugares con agua estancada”, señaló el gerente de Laboratorio y Mediciones Ambientales del organismo estatal, Marlon Daniel da Silva.

El monitoreo se realiza en 27 municipios costeros y más de 100 playas y balnearios de Sur a Norte, comprendiendo las ciudades de: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu , Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul y São José.

Los análisis realizados por el IMA se basan en la Resolución Conama 274/2000 y tienen como parámetro a Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en el aparato digestivo de los animales de sangre caliente. El lugar se considera apto para el baño cuando en el 80% o más de un conjunto de muestras obtenidas en cada una de las cinco semanas anteriores, recolectadas en el mismo lugar, hay un máximo de 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

Seguir leyendo