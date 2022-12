Ante el salto en los contagios por COVID, qué recomendaciones brindó el Ministerio de Salud

Aunque aún lo mantiene como recomendación, el Ministerio de Salud habló sobre el uso de barbijos / EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

En estas últimas dos semanas, el aumento de los casos de COVID evidenció saltos abruptos. Para ser más exactos, entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, se registraron 9 muertes y 12.609 contagios, cifra que indicó un crecimiento del 379.45%. Es decir que se cuadruplicaron. Estos último días, en tanto, el alza fue del 215.08% en la última semana, con lo cual se duplicaron. Ante este panorama, el Ministerio de Salud emitió un documento donde analizó el incremento en los casos, realizó algunas recomendaciones y brindó un panorama sobre la situación en el país.

Cuál es la situación en la Argentina, según el reporte de casos COVID

Este domingo, según el reporte que difunde la cartera que lidera Carla Vizzotti semanalmente, se registró una nueva suba de casos, que se posicionó en el 215.08% en relación al informe emitido la semana anterior, ya que se informaron 27.119 casos. Es que entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, se notificaron 9 muertes y 12.609 contagios, número que se tradujo en un salto del 379.45% en relación al documento anterior.

En cuanto a la vacunación, punto esencial para enfrentar a estas subvariantes más contagiosas, hasta el momento se aplicaron 111.049.904 de dosis, de las cuales 41.058.992 corresponden a la primera, 37.913.371 a la segunda, 3.159.588 son dosis adicional. Mientras que en lo que respecta a las dosis de refuerzo, el Ministerio de Salud señaló que 21.891.617 recibieron el primero; 6.528.768 el segundo y 495.252 el tercero.

Cuál es la situación epidemiológica en la Argentina, según el Ministerio de Salud nacional

Según el comunicado emitido por la cartera sanitaria, “los casos confirmados de COVID-19 se han duplicado respecto de la semana anterior”, siendo que “más del 85% de los casos se notificaron en la región del AMBA, sin embargo, en las últimas semanas, se registra un aumento de casos en todas las jurisdicciones del país”.

“Gracias a las altas coberturas de vacunación, este aumento de casos aún no se traduce en una tensión del sistema de salud, con un 41,3% de ocupación de camas de terapia intensiva”, analizaron desde el Ministerio de Salud, mientras que, en paralelo, resaltaron que esta semana se “notificaron 7 personas fallecidas por COVID-19″. “Es muy importante mantener la protección por vacunas, en especial en mayores de 50 años y personas con alguna condición de riesgo. Si pasaron más de cuatro meses desde la última dosis, corresponde aplicarse un refuerzo”, indicaron.

Asimismo, señalaron que “las variantes circulantes en Argentina son sublinajes de Ómicron, que son altamente transmisibles, se replican en el tracto respiratorio superior y tienen mutaciones que los hacen escapar a la respuesta inmune” y agregaron: “Si bien la efectividad de las vacunas para prevenir infección disminuye rápidamente para estas variantes, se mantiene alta para prevenir enfermedad grave y mortalidad”.

Las subvariantes "Pesadilla" y "perro del infierno" ya llegaron a la Argentina

En ese tono, profundizaron sobre la vacunación y subrayaron un aumento en la demanda: “Se triplicó el número de personas que recibieron la dosis de refuerzo. Es muy importante que se sigan aplicando los refuerzos en todas las personas de 18 años o más, priorizando las personas de 50 años o más y quienes tienen condiciones de riesgo”.

Recomendaciones y preguntas comunes

Entre las recomendaciones generales, la cartera sanitaria aconsejó: uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios; asegurar adecuada ventilación de ambientes; lavado de manos frecuente; y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas.

Para el uso de transporte público, aconsejaron: usar barbijo cubriendo nariz, boca y mentón durante todo el viaje y mantener ventanillas abiertas en caso de ser posible.

Entre las recomendaciones que emitió la cartera que lidera Carla Vizzotti está la reimplementación del uso del barbijo en el transporte público

Al referirse a los establecimientos de salud, recomendaron: verificar estado de vacunación de todos los y las trabajadoras; establecer estrategias de triage, estableciendo flujos bien diferenciados entre pacientes con síntomas respiratorios y el resto de los que acuden a sectores de emergencia o de demanda espontánea; mantener precauciones estándar para prevención de infecciones respiratorias agudas; y uso de barbijo, se recomienda que todas aquellas personas que asistan a un establecimiento de salud utilicen barbijo, tanto pacientes como acompañantes, para reducir la exposición a virus respiratorios. Lo mismo aplica para todo personal de salud en contacto directo con pacientes

Sobre las personas sintomáticas, el Ministerio de Salud explicó: si sos mayor de 50 años, tenés condiciones de riesgo o sos personal que trabaja con personas vulnerables, tenés prioridad para hacerte una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas. En cambio, si no pertenecés a estos grupos y tenés síntomas leves, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearte: las precauciones son las mismas para todas las respiratorias.

Es por este motivo que indicaron: no acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras tengas síntomas, usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados, lavado de manos, ventilación de ambientes y evitar contacto con personas vulnerables.

¿Hubo cambios recientes sobre los criterios de testeo?

¿Qué hago si tengo diagnóstico confirmado o síntomas compatibles con COVID-19?

Sobre esta pregunta, la cartera sanitaria indicó:

- Si sos mayor de 50 años o tenés condiciones de riesgo y te dio positivo el test, tenés que hacer todo lo recomendado renglones arriba pero, además, control clínico estricto y seguir las recomendaciones que te indiquen.

- Si trabajás con poblaciones vulnerables (personal de salud, carcelario, personas que prestan cuidado a personas vulnerables) y te dio positivo: “NO deberás acudir a actividades laborales, durante 5 días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas”; “extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria)”; y “si sos contacto estrecho, no tenés que aislarte ni testearte. Sí estate atento/a a la aparición de síntomas; si aparecen, seguí las indicaciones de arriba, de acuerdo a si sos grupo priorizado para testeo o no”.

