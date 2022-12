Alertan por falsos mensajes sobre la nueva variante Ómicron XBB que circulan por Whatsapp

Ómicron XBB es una variante recombinante de los sublinajes BA.2.10.1 y BA.2.75 de Ómicron (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En los últimos días se viralizó a través de cadenas de Whatsapp información falsa sobre la nueva variante de Ómicron XBB que alertaba sobre su peligrosidad y su supuesta mayor letalidad. Como en las etapas más dramáticas de la pandemia, estos mensajes se retransmiten sin tener respaldo científico alguno y preocupan a quienes lo reciben.

Cuáles son las 3 variantes de Ómicron que son resistentes a los anticuerpos y alertan a los expertos Un nuevo estudio demostró que las variantes BQ.1, BQ.1.1 y BA.2.75.2 son resistentes a la inmunidad generada por las vacunas y por la infección. Qué hallaron los investigadores VER NOTA

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación pidió no considerar esta información errónea y siempre recurrir a través de fuentes oficiales y confiables.

Desde la cartera sanitaria nacional dirigida por Carla Vizzotti emitieron el siguiente comunicado: “Son falsos los mensajes que están viralizándose por Whatsapp sobre la “nueva variante COVID- Ómicron XBB”. Pedimos a la sociedad desestimar este tipo de cadenas e informarse a través de nuestros canales oficiales”, indicó el texto difundido a través de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Salud de la Nación.

El comunicado del Ministerio de Salud de la Nación a través de su cuenta oficial en Twitter

Los nuevos sublinajes de Ómicron están presentes en la Argentina desde octubre, pero la información se conoció recién esta semana cuando fueron divulgados los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente a la semana número 46 o SE46 (13 al 19 de noviembre).

Mate y pandemia: ¿ya se puede volver a compartir? En el marco del Día Nacional del Mate y con un aumento significativo de contagios de COVID en los últimos días, los expertos advirtieron grandes cambios en los hábitos de consumo de los argentinos VER NOTA

El texto oficial detalla: “En SE41 se registra 1 caso de Ómicron BQ.1.1 y 1 caso de Ómicron XBB.116″. Es decir que estas dos subvariantes de preocupación ya circulaban en Argentina desde hace 5 semanas atrás, pero no habían aparecido en los Boletines Epidemiológicos anteriores de octubre y noviembre o, más precisamente, del 9 al 15 de octubre que es la semana 41.

¿Qué dice el falso mensaje?

El falso mensaje circula en cadenas de chats pro Whatsapp

El texto con información errónea aconseja “a todo el mundo que se ponga una mascarilla porque la nueva variante del coronavirus Covid-ómicron XBB es diferente, mortal y no es fácil de detectar correctamente”.

Alerta por la suba de casos de COVID: cuáles son las razones del aumento, según los especialistas En la última semana se registró un incremento del 50% de los contagios. Por ahora, los expertos coincidieron en que la situación “no es alarmante” ni por la cantidad ni por la gravedad de los cuadros clínicos. Cómo impactan las bajas tasas de vacunación VER NOTA

Además, indica que los contagiados con esta variante no presentan tos ni fiebre, algo que los expertos infectólogos no han señalado. Y suma que los nuevos síntomas de esta variantes serían “dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de cuello y/o espalda, neumonía y falta de apetito”. Es importante destacar que no hay evidencia científica sobre cambios en los síntomas en las infecciones por los nuevos sublinajes de Ómicron.

Y lo más importante para desestimar es el final del falso mensaje que señala “Ómicron XBB es cinco veces más virulento que la variante Delta y tiene una tasa de mortalidad más alta que esta. La afección tarda menos tiempo en alcanzar una gravedad extrema y a veces no hay síntomas evidentes”.

Las características de Ómicron XBB

En Argentina se registró un solo caso de la subvariante Ómicron XBB según los datos oficiales (Gettyimages)

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ómicron XBB es una variante recombinante de los sublinajes BA.2.10.1 y BA.2.75. Empezó a circular a principios de octubre en Singapur e India y rápidamente se propagó por 35 países.

La agencia sanitaria internacional detalló que si bien se necesitan más estudios, los datos actuales “no sugieren que existan diferencias sustanciales en la gravedad de la enfermedad para las infecciones por XBB”.

Sin embargo, advirtió que existe evidencia preliminar que apunta a un mayor riesgo de reinfección, en comparación con otros sublinajes Ómicron circulantes. “Los casos de reinfección se limitaron principalmente a aquellos con infección inicial en el período anterior a Ómicron”, apuntó la OMS.

Cabe destacar que la posibilidad de volver a contraer el COVID-19 para quienes ya hayan cursado la enfermedad, no implica mayor gravedad según la evidencia científica actual.

Seguir leyendo: