“Sacale la roja al COVID”: piden aplicarse las dosis de refuerzo y no postergarlas por el Mundial de fútbol

Los expertos destacan la importancia de aplicarse las dosis disponibles para mantener la protección contra el coronavirus (Getty)

Las vacunas salvan vidas. En la actualidad el mundo sigue atravesando la pandemia por coronavirus, sin embargo el escenario es muy diferente al de 2020 ó 2021. Esto se debe en gran parte al desarrollo en tiempo récord de las dosis contra el COVID-19, a la evolución del SARS-CoV-2 y a la inmunidad de la población por infecciones previas.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la crisis sanitaria no terminó y por eso convocan a aplicarse los refuerzos: el COVID-19 continúa circulando al igual que otros virus respiratorios y, a pesar del relajamiento generalizado de la población, aún es necesario completar el esquema de vacunación y continuar con los cuidados para prevenir los contagios.

Por eso, en el marco del Mundial de Fútbol Qatar 2022, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) lanzó la campaña “Sacale la roja al COVID-19″, aprovechando el contexto mundialista, para divulgar la importancia de seguir inmunizándose contra el coronavirus.

Si bien para muchos el Mundial es un paréntesis de un mes para cuestiones médicas o trámites, los expertos advierten que, por el contrario, es momento para aprovechar y recibir las dosis contra el coronavirus pendientes.

“La vacunación es un acto solidario con aquellos que no han podido vacunarse o que se vacunaron, pero no tuvieron una buena respuesta inmune por problemas en sus defensas y están más expuestos a la enfermedad", señalaron desde la SAVE (foto: Campaña SAVE)

Los expertos de la SAVE destacan que las dosis de refuerzo “son importantes para sostener la protección, ayudan a estimular la memoria del sistema inmune como un recordatorio y prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad”.

Sin embargo, aún una gran parte de la población de nuestro país no se aplicó las dosis disponibles: entre los argentinos que recibieron las dos dosis del esquema primario, el 50% recibió el primer refuerzo y sólo el 14% recibió el segundo refuerzo contra el COVID-19.

“De las 41 millones de personas que iniciaron su esquema de vacunación, el 91% completó su esquema primario. Sin embargo, sólo 22 millones recibieron el primer refuerzo y 6 millones el segundo refuerzo, lo que representa un 50% y 14% del número inicial de personas vacunadas. En la población pediátrica, las coberturas son todavía más preocupantes”, sostuvo la doctora Florencia Cahn, presidenta de SAVE.

La especialista agregó que “las vacunas demostraron ser las principales aliadas para ganarle a la pandemia, por lo que debemos aprovechar que las tenemos a disposición y aplicárnoslas”.

El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, cambia constantemente y acumula mutaciones en su código genético a lo largo del tiempo (Getty)

“Como sociedad, en líneas generales hemos aprendido y prestamos atención a la ventilación de los ambientes en reuniones sociales, tomamos cuidados para con otras personas frente a síntomas respiratorios e incorporamos el lavado de manos como práctica preventiva. Sin embargo, pareciera que, con el tiempo y con la disminución de los casos graves, fue perdiéndose la percepción del riesgo y no consideráramos necesario recibir los refuerzos de vacunas; todo lo contrario: son la mejor herramienta para estar adecuadamente protegidos y seguir reduciendo las tasas de internaciones y muertes”, subrayó la doctora Analía Urueña, miembro de la Comisión Directiva de la SAVE.

Es evidente que se registra una menor circulación del virus que durante las olas de años anteriores, pero, igualmente, durante la primera semana de noviembre se registraron 1.486 casos confirmados de COVID-19 y 8 fallecimientos en la Argentina, de un total de más de 9,7 millones de infectados registrados desde el inicio de la pandemia, con 130 mil muertes, indicaron desde la SAVE.

¿Por qué es importante el refuerzo de la vacuna COVID-19?

Entre los argentinos que recibieron las dos dosis del esquema primario, el 50% recibió el primer refuerzo y sólo el 14% recibió el segundo refuerzo contra el COVID-19 (foto: Campaña SAVE)

Es necesario aplicarse los refuerzos para sostener la protección frente al contagio por SARS-CoV-2, ya que estimula la memoria del sistema inmune y disminuye el riesgo de enfermedad grave por coronavirus.

Además, “la vacunación también es un acto solidario con aquellos que no han podido vacunarse o que se vacunaron, pero no tuvieron una buena respuesta a la vacuna por problemas en sus defensas y están más expuestos a la enfermedad. Todos y todas debemos vacunarnos (sólo los menores de 6 meses no pueden vacunarse)”, señalaron los especialistas de la SAVE.

¿Cómo es el esquema de refuerzos en Argentina?

- Todas las personas entre 3 y 17 años, deben aplicarse el primer refuerzo (luego del esquema primario inicial)

- A las personas inmunocomprometidas, a partir de los 12 años, les corresponde hasta el tercer refuerzo, luego de 120 días del segundo

- Todas las personas desde los 18 años deben recibir el primer y segundo refuerzo

- A todas las personas desde los 50 años les corresponde el tercer refuerzo

La campaña Sacale la Roja al COVID-19 cuenta con el apoyo del laboratorio Pfizer (REUTERS/Luisa González)

“El Ministerio de Salud, desde fines de octubre de este año, está convocando a determinados grupos a la aplicación de un tercer refuerzo, con al menos 4 meses desde la aplicación del refuerzo anterior, lo cual es muy positivo, ya que es necesario para continuar con la protección contra la enfermedad. Asimismo, con esta campaña, buscamos promover la mejora de las tasas de aplicación del primer y segundo refuerzo para aquellas personas que aún no se los han aplicado. Confiamos en que todas estas acciones contribuirán a mejorar la protección de la población”, aclaró la doctora Cahn.

¿Dónde vacunarse?

En el sitio web de la campaña, se puede acceder directamente a las páginas de cada jurisdicción del país con los datos de los distintos vacunatorios y centros de salud dedicados a la vacunación COVID-19.

“Las vacunas contra COVID-19 pueden administrarse junto con cualquier otra vacuna, el mismo día o en días diferentes. Ante cualquier duda que pueda surgir, es importante consultar con el médico/a de cabecera”, concluyó la doctora Analía Urueña.

