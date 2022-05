Quirós: “Los casos están aumentando y probablemente sea el inicio de una nueva ola”

Quirós remarcó que hay que mantener el uso de barbijo en los espacios cerrados, donde ocurren la mayoría de los contagios por infecciones respiratorias

En la última semana, los casos de coronavirus en la Argentina crecieron 54%, con un promedio de 2.500 contagios por día. Sin embargo, los expertos en epidemiología remarcan que este escenario era esperable de cara al otoño-invierno. En ese sentido, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, resaltó que si bien “ probablemente estemos en el inicio de una nueva ola, el aumento de casos no será importante ”, en cuanto a los afectados por enfermedad grave.

Para entender por qué esta vez una nueva ola de contagios no sería dramática, Quirós explicó las distintas etapas de la circulación del COVID-19: “Venimos de una pandemia que se caracterizaba por tener tres olas, la primera ola en la que subían los casos, una semana después la segunda ola donde subían las internaciones y, 7 a 15 días después, la tercera ola con los pacientes que fallecían. Esa pandemia de tres olas ya no la vamos a volver a ver de esa manera”.

“ La pandemia no terminó, estamos en una transición que quizás lleve una parte importante de este año ”, dijo el funcionario porteño y estimó que la situación epidemiológica va camino a una pandemia de una ola, con incremento de contagios pero sin repercusión en suba de internaciones o víctimas fatales.

“ Los casos están aumentando y probablemente este sea el inicio de una nueva ola de casos , pero definitivamente no se va a tratar del esquema al que veníamos acostumbrados ya que la enorme mayoría de los casos van a ser leves”, dijo Quirós en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la última semana se registraron 17.646 contagios y 76 muertes por coronavirus en la Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

El titular de la cartera sanitaria porteña dijo que los cuadros serán leves por dos motivos esenciales: “El principal motivo es el grado de vacunación en la Argentina, y particularmente en la Ciudad. es altísimo. Y en segundo lugar, por la inmunidad híbrida, la combinación de estar vacunado y haber tenido la enfermedad en algún momento, da una prevención muy alta para la enfermedad grave pero no protege del todo para la enfermedad leve”.

Frente a ese escenario, Quirós señaló que se espera “ un aumento de casos, pero este aumento de casos no será importante ”, y remarcó que hay que mantener el uso de barbijo en los espacios cerrados, donde ocurren la mayoría de los contagios por infecciones respiratorias.

El fin de la pandemia

Consultado sobre cuándo terminará la pandemia, y en referencia a las declaraciones de Anthony Fauci, el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, quien estimó que en septiembre de 2022 terminará la fase aguda de la pandemia, Quirós dijo: “ En este año vamos a salir de esta zona de transición hacia una circulación habitual de un virus más, probablemente el último trimestre de este año sea la fecha ”.

“La pandemia no terminó, estamos en una transición que quizás lleve una parte importante de este año”, dijo Quirós (EFE)

Explicó que esta última ola de la pandemia ocurre porque las vacunas de primera generación contra el coronavirus, que son las que se aplican en todo el mundo actualmente, “han perdido eficacia para evitar la enfermedad leve, sí evitan la enfermedad grave pero no el contagio . Por eso necesitamos una segunda generación de vacunas para salir de este modelo de olas.”

Según el titular de la cartera sanitaria porteña, probablemente durante el otoño del hemisferio norte (en el último trimestre del año) esté disponible una nueva generación de vacunas “pancovid” que evitarán la enfermedad grave pero también el contagio y la infección leve. Además, señaló que, desde la aparición de la variante Ómicron, cada variante va logrando un escape de inmunidad superior a la versión anterior. Sin embargo, las vacunas actuales siguen teniendo eficacia , aseguró el ministro de Salud porteño.

Consultado sobre el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, Quirós explicó: “No me parece que esa sea la vía de incluir la diversidad. La diversidad pasa por otro lado. Debemos ser inclusivos, si algunas personas lo quieren simbolizar con la gramática es una decisión de ellos. No me parece que sea el camino esencial”.

Suba de casos en Argentina

Según el titular de la cartera sanitaria porteña, probablemente durante el otoño del hemisferio norte (en el último trimestre del año) esté disponible una nueva generación de vacunas “pancovid” (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En la última semana se registraron 17.646 contagios y 76 muertes por coronavirus en la Argentina, según el reporte semanal epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud de la Nación. En el anterior parte oficial, las nuevas infeciones contabilizaban 11.443, esto implica que los casos de COVID-19 crecieron 54% en una semana.

El incremento de los contagios por coronavirus en el país es sostenido desde mediados de abril: el 17 de abril se registraron 8.387 contagios, el 24 de abril se reportaron 11.307, el 1 de mayo se contabilizaron 11.443 y, ayer el salto fue aún más grande, llegando a los 17.646 nuevas infecciones semanales, lo que da un promedio de 2.500 contagios diarios. Justamente, desde el 17 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación decidió dejar los partes epidemiológicos diarios de coronavirus para pasar a la vigilancia conjunta del SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios a través de reportes semanales.

