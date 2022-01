Flurona: un niño de 1 año dio positivo de gripe y COVID-19 en un hospital de Santa Fe

Las autoridades del hospital informaron que es "el primer caso que se detecta" en ese centro de salud, aunque aclaró que fue "un hallazgo" debido a que no a todos los pacientes se les realiza "el panel respiratorio completo" (Facebook)

Un niño de un año que ingresó a la terapia intensiva del hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe por un cuadro de epilepsia fue diagnosticado con flurona.

Se trata de la infección conjunta y simultánea de coronavirus e influenza, informó el director del centro asistencial, Osvaldo González Carrillo.

El médico dijo que es “el primer caso que se detecta” en ese hospital, aunque aclaró que fue “un hallazgo” debido a que no a todos los pacientes se les realiza “el panel respiratorio completo”.

El niño fue ingresado con un “estado epiléptico con antecedentes”, por lo que se lo internó en la terapia intensiva, donde se le realizaron los estudios médicos de rigor.

La detección de coronavirus e influenza se dio a partir de esos análisis, ya que el niño no presentaba síntomas de ninguna de las enfermedades respiratorias y el cuadro de COVID-19 “es leve”.

“Este paciente se internó con coronavirus e influenza, pero no por esas causas” , aclaró González Carrillo, en diálogo con radio LT9 de Santa Fe.

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó el caso y anticipó que brindarán detalles a través de la secretaria de Equidad de esa cartera, Romina Carrizo, y del director de Tercer Nivel de Atención, Rodrigo Mediavilla.

El director del hospital Alassia informó que había 21 niños internados con coronavirus, de los cuales siete están entre terapia intensiva y neonatología.

Además, del total, 14 tienen menos de 3 años, con lo cual no han sido vacunados, en tanto alrededor de la mitad de los siete chicos mayores de 3 años o recibieron una sola dosis o directamente no tienen ninguna.

Hace un año, ya se habían publicado estudios de pacientes que habían presentado las dos enfermedades a la vez. En los dos casos, los síntomas son muy parecidos, los único síntomas en que se diferencian el coronavirus y la gripe son la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. El resto de los síntomas sí son muy similares, dolor de garganta, fiebre, mucosidad, esto es prácticamente igual.

El origen del nombre tiene una gran importancia por el significado que le otorga la gente a esta enfermedad. La flurona no es una nueva cepa, no es un nuevo virus, no es una enfermedad más mortal.

Se detectó un caso en Israel a comienzos de mes, pero sin embargo no fue el primer caso de flurona en el mundo. En junio de 2020, investigadores de China reportaron que habían diagnosticado una coinfección por gripe y el coronavirus en un paciente, y en septiembre de ese año también se registraron otros casos en los Estados Unidos.

La flurona se da sencillamente cuando una persona tiene un cuadro gripal y además cursa la infección por coronavirus. Por un lado, si bien sería mejor no tener las dos infecciones, esto no agrava el curso de la enfermedad.

Al igual que con el COVID-19, existe una vacuna contra la influenza, por lo que aplicarla, más en la temporada de bajas temperaturas y aumento de casos, es la mejor manera de prevenir la infección. Es más, en un futuro es altamente probable que se apliquen en una misma dosis, las dos vacunas, contra la influenza y contra el SARS-CoV-2.

