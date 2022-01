¿Qué es la flurona y cuáles son sus síntomas?

Dr. Cormillot - Flurona - #Informe

¿Escuchó hablar de la flurona? En este caso el tema de las palabras tiene tiene mucha mucha importancia. Hace pocos días, un periódico de Israel le dio este nombre a la infección simultánea de gripe (flu en inglés) y coronavirus. Flurona en español sería “coronagripe”.

Hace un año, ya se habían publicado estudios de pacientes que habían presentado las dos enfermedades a la vez. En los dos casos, los síntomas son muy parecidos , los único síntomas en que se diferencian el coronavirus y la gripe son la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. El resto de los síntomas sí son muy similares, dolor de garganta, fiebre, mucosidad, esto es prácticamente igual.

El origen del nombre tiene una gran importancia por el significado que le otorga la gente a esta enfermedad. La flurona no es una nueva cepa, no es un nuevo virus, no es una enfermedad más mortal.

Fluroa es la infección simultánea de gripe (flu en inglés) y coronavirus. En español sería “coronagripe” (EFE/ Esteban Biba)

El caso detectado en Israel la semana pasada, no fue el primer caso de “flurona” en el mundo. En junio de 2020, investigadores de China reportaron que habían diagnosticado una coinfección por gripe y el coronavirus en un paciente, y en septiembre de ese año también se registraron otros casos en los Estados Unidos.

La flurona se da sencillamente cuando una persona tiene un cuadro gripal y además cursa la infección por coronavirus. Por un lado, si bien sería mejor no tener las dos infecciones, esto no agrava el curso de la enfermedad.

Al igual que con el COVID-19, existe una vacuna contra la influenza, por lo que aplicarla, más en la temporada de bajas temperaturas y aumento de casos, es la mejor manera de prevenir la infección. Es más, en un futuro es altamente probable que se apliquen en una misma dosis, las dos vacunas, contra la influenza y contra el SARS-CoV-2.

La flurona no es una nueva cepa, no es un nuevo virus y no es una enfermedad más mortal (foto: Mey Romero)

En Israel, los casos de COVID-19 volvieron a subir por la circulación de la variante Ómicron del coronavirus. También se ha producido allí un aumento de los casos de gripe, con cerca de 2.000 personas hospitalizadas y hay algo de temor por una “doble epidemia” de las dos enfermedades. Los casos de pacientes con el COVID-19 por un lado y con la gripe por otro podrían desbordar los hospitales.

No se estima que muchas personas se infecten con ambos virus a la vez en los próximo meses. Pero las autoridades sanitarias de Israel afirmaron que es probable que muchas otras personas se hayan infectado con ambos virus, aunque aún no han sido diagnosticadas.

En este caso podemos ver que no fue tan relevante quién lo dijo primero, sino quién lo dijo mejor y más claro para que la gente entienda mejor el término. Por suerte, por ahora las infecciones por COVID-19 baten récords pero la enfermedad se da de una manera atenuada, veremos qué pasa el transcurso de las próximas semanas.

