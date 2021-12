Córdoba: 110 contagios compatibles con Ómicron y 800 aislados tras cuatro fiestas de egresados

"No son brotes escolares, sino en ámbitos sociales. Los eventos han sido muy numerosos. Después los chicos siguen en reuniones”, dijo el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo

Un posible brote de contagios de la variante Ómicron pone en alerta a la provincia de Córdoba: ya se detectaron 110 casos positivos relacionadas con fiestas de egresados de cuatro colegios y se aislaron en las últimas horas a 800 personas que participaron de las celebraciones , según confirmaron a Infobae desde el Ministerio de Salud de la provincia.

Investigan si este nuevo brote de coronavirus se originó por una viajera que volvió de los Estados Unidos y es hermana de uno de los estudiantes que egresaron y participó de la primera fiesta. Al no arribar desde el continente africano, la joven no estaba obligada a cumplir aislamiento.

La celebración que habría desatado los contagios fue la fiesta de colación del Colegio de María del Instituto Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. El salón donde se desarrolló el evento tiene capacidad para 800 personas.

A la fiesta de “Las Esclavas” concurrieron un 500 invitados, luego a partir de las 23 horas, se sumó al festejo un grupo numeroso, además de los familiares y allegados que ya estaban en el lugar, aunque falta saber si este grupo estaba contabilizado entre los asistentes, según detalló el diario La Voz. Luego, los estudiantes y varios amigos organizaron un after de esa fiesta, con allegados y graduados de otros colegios. A los pocos días se celebró la fiesta de egresados de otra de las escuelas y así se fueron ampliando los contagios.

“ Es preocupante. No son brotes escolares, sino en ámbitos sociales. Los eventos han sido muy numerosos. Después los chicos siguen en reuniones ”, dijo el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, en diálogo con Mitre Córdoba y agregó: “La velocidad de la transmisibilidad de esta variante Ómicron nueva es preocupante, asusta. No la vimos ni con la variante Delta”.

El Laboratorio Central de Córdoba secuenció la mayoría de las muestras de los casos positivos y no resultaron compatibles con las principales variantes de circulación en la provincia (Delta, Manaos y Lambda) por eso, se espera la secuenciación genómica por parte del Instituto ANLIS Malbrán.

“Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron. Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas” , dijo Cardozo al diario La Voz.

Por este caso, aparentemente originado por una viajera de los Estados Unidos, y el de otro hombre procedente de Dubai, la provincia de Córdoba va a solicitar, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), exigir aislamiento a todas las personas que ingresen al país desde el exterior, no sólo desde África.

“Hemos tenido ya un caso de un viajero de Dubai, ahora sería de una persona que la trajo de Estados Unidos. Lo que estamos planteando es que para todos los que ingresen al país se aplique un aislamiento de cuatro días, que es el tiempo en el que en su mayoría los casos se positivizan, luego de traer un PCR de no más de 72 horas negativo”, dijo Cardozo. “Es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta”, agregó.

Los primeros casos de Ómicron en Córdoba

El Instituto Malbrán confirmó el pasado domingo que 4 de 8 muestras analizadas procedentes de Córdoba correspondían a la variante Ómicron. Se trata de contagios que se iniciaron con un hombre que arribó el pasado 2 de diciembre junto a su familia procedente de Dubái, donde reside. Tras cumplir con los requisitos de PCR negativo y esquema de vacunación completa necesarios para ingresar al país, comenzó a tener síntomas leves de COVID-19 por lo que reiteró el análisis que en ese momento sí dio positivo. Hasta entonces, el hombre se había vinculado con numerosas personas en la zona de Colonia Caroya y Jesús María, que debieron ser aisladas.

La variante Ómicron sería más transmisible que otras que han dado lugar a repuntes de casos, como Delta. Como los afectados pueden no tener síntomas, pero transmitirla a otros a través de la exhalación, al hablar, al cantar y al gritar, el aislamiento funcionaría como una medida de prevención para la pandemia.

En diálogo con Infobae, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, sostuvo que el aislamiento para todos los viajeros permitiría “dilatar el avance de variantes de preocupación como Ómicron, que ahora no está sólo en África. El aislamiento de los viajeros nos permitirá tener tiempo para avanzar con la aplicación de las dosis de refuerzo y llegar a coberturas máximas para no tener que pasar lo que hoy está pasando en Europa, adonde hay países que se están cerrando”.

