La cronología del cáncer de garganta que terminó con la vida del mítico baterista

Watts había sido diagnosticado con cáncer de garganta en junio de 2004 (Reuters)

Tras 17 años desde que le diagnosticaron cáncer de garganta, murió hoy a los 80 años el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, en Londres.

Su agente de prensa fue el encargado de dar a conocer la noticia y lamentó la muerte de “uno de los mejores bateristas de su generación”. “Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts” , afirmó en un comunicado, en el que añadió que “falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia”.

Watts había sido diagnosticado con cáncer de garganta en junio de 2004, a pesar de haber dejado de fumar a fines de la década de 1980 y llevar un estilo de vida sano .

Luego de someterse a una cirugía, el músico completó seis semanas de un tratamiento de radioterapia. “Pensé que iba a morir”, le había dicho en 2011 a un medio británico. “Pensé que eso era lo que pasaba. Te enfermas de cáncer, te marchitas y mueres. Tuve otra operación para extirpar los ganglios linfáticos y radioterapia, que duró seis semanas”.

“Por una vez, no he llegado a tiempo”, se había lamentado a principios de mes al anunciar que no estaría en la gira No Filter (Efe)

A principios de agosto, el histórico baterista había anunciado que no participaría de la gira que el grupo realizará desde septiembre por los Estados Unidos a raíz de que los médicos observaron un “problema” durante una revisión de rutina y debieron realizarle una intervención médica de la que no se brindaron mayores precisiones.

Así se informó a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del grupo, en donde un portavoz del músico detalló que el “procedimiento médico ha sido exitoso” y que los profesionales le recomendaron “descansar” para su recuperación, por lo que era imposible que pueda sumarse a los ensayos previstos para las próximas semanas de cara a la gira No Filter de 13 fechas, que comienza el próximo mes

Watts bromeó entonces: “Por una vez, no he llegado a tiempo” y añadió: “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”. “Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por el COVID, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en los Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”, señaló el músico en esa oportunidad. Iba a ser la primera vez que se perdiera una gira desde 1963.

Sobre la enfermedad

Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer (Getty)

El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta (cáncer faríngeo) o en la laringe (cáncer laríngeo).

Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer.

- El cáncer nasofaríngeo comienza en la nasofaringe: la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz.

- El cáncer orofaríngeo comienza en la orofaringe: la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas.

- El cáncer hipofaríngeo (cáncer laringofaríngeo) comienza en la hipofaringe (laringofaringe): la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea.

- El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales.

- El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea.

- El cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe, por debajo de las cuerdas vocales.

SEGUIR LEYENDO