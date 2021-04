Fernán Quirós explicó qué pasará con las personas que recibieron la vacuna de Covishield y esperan la segunda dosis

La decisión de India de discontinuar la exportación de inoculantes provocó un interrogante entre quienes recibieron la primera dosis de su vacuna en la Argentina (NA)

Tras la decisión de India de discontinuar el envío de vacunas Covishield/AstraZeneca que producen para todo el mundo, debido a la crisis sanitaria que viven con récord de contagios y muertos (más de 350.000 infecciones diarias y 3000 fallecimientos), Argentina no contará por el momento con el segundo lote de 580.000 dosis que debían ser entregadas en marzo para completar la compra de 1.160.000 dosis.

La decisión de discontinuar la exportación de inoculantes provocó un interrogante en la Argentina. Es que las dosis comprometidas -que por ahora no van a llegar- iban a ser utilizadas para completar el esquema de vacunación de personas que fueron inmunizadas a fines de febrero y que deberían volver a ser convocadas antes de que termine mayo de acuerdo al esquema de diferimiento aprobado por el Comité Federal de Salud.

Ante esta realidad, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós explicó esta mañana en conferencia de prensa que el nombre de la vacuna es lo que generó confusión. “Covishield es la vacuna de AstraZeneca fabricada en una empresa de India, pero es la vacuna de AstraZeneca, de tal manera que por más que India no exporte más vacunas por un período nosotros vamos a continuar la campaña con AstraZeneca a medida que gobierno nacional las reciba por los diferentes mecanismos que tiene” , aclaró el funcionario en referencia al mecanismo Covax o la producción en Latinoamérica con base en la Argentina y México.

“Así que a todas las personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca de producción india lo que les decimos es que la segunda dosis será con AstraZeneca de producción en otro país, pero seguirá siendo la misma vacuna así que no tienen de qué preocuparse ”, tranquilizó Quirós.

“La vacuna que viene de India es la Covishield, que es la misma fabricada por AstraZeneca. Es otra marca, pero la tecnología es la misma. No tendría que haber inconvenientes en aplicar la segunda dosis”, sostuvo consultado por Infobae el médico infectólogo Lautaro De Vedia.

Con él coincidió el médico y jefe del Servicio de Infectología Infantil, Enrique Casanueva: “No conozco ningún trabajo publicado de intercambiabilidad, pero si uno se basa en otras vacunas como las de hepatitis, teóricamente podría funcionar, especialmente con vacunas con plataformas similares”.

El problema que emerge para esta solución es que AstraZeneca ha mostrado dificultades en cumplir con sus compromisos con el gobierno argentino. De hecho, el laboratorio emitió recientemente un comunicado para responder al malestar de algunas autoridades.

Los especialistas consultados coinciden en que no sería recomendable utilizar vacunas de Sputnik V, Pfizer o cualquier otro laboratorio para completar el esquema de vacunación de Covishield porque utilizan distintas tecnologías. “No hay estudios que lo avalen; sería peligroso o no eficaz. No tiene aval científico. Las vacunas están formuladas en diferentes plataformas. No lo recomiendo”, planteó De Vedia.

La vacuna india

La vacuna Covishield es una variante de la fabricada por AstraZeneca y Oxford, que se produce en el Serum Institute de la India (Efe)

La vacuna Covishield es una variante de la fabricada por AstraZeneca y Oxford, que se produce en el Serum Institute de la India a partir de un acuerdo de colaboración en el contexto de una transferencia tecnológica del laboratorio anglosueco y la universidad británica.

A fines de diciembre, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) validó el uso de emergencia de la vacuna AZD1222 de Oxford/AstraZeneca en dos dosis. Esta vacuna, la primera creada contra el SARS-COV-2 en el mundo luego de que estallara la pandemia, sirve para la inmunización activa de personas mayores de 18 años con dos dosis administradas con un intervalo de entre 4 y 12 semanas, según recomendó en primer lugar la agencia regulatoria inglesa (MHRA) al autorizarla como suministro de emergencia.

Para ello aseguró que los ensayos clínicos de Fase III demostraron que este régimen es seguro y eficaz para prevenir el COVID-19 sintomático, sin casos graves ni hospitalizaciones más de 14 días después de la segunda dosis, con la que se alcanza un 82% de protección.

