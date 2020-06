“La cuarentena a toda la población genera efectos indeseables” y otras 15 definiciones del ex viceministro de Salud

El manejo de la pandemia en la Argentina parece haber instalado una nueva grieta entre quienes promueven continuar con la cuarentena y quienes no

El manejo de la pandemia en la Argentina parece haber instalado una nueva grieta. Si bien en un principio, declarada la emergencia sanitaria, fue unánime el consenso entre la comunidad científica acerca de que el aislamiento social preventivo y obligatorio era la mejor herramienta para frenar el avance del SARS-CoV-2 en el país y evitar el colapso sanitario, hoy las voces son más disonantes.

Así, están quienes creen que la cuarentena es la mejor manera de evitar la infección hasta tanto haya una vacuna disponible, y aquellos que consideran que -pasados tres meses- la medida ya es exagerada.

Entre éstos últimos, el ex secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, Néstor Pérez Baliño (en la práctica, el segundo de Jorge Lemus en el manejo de la cartera sanitaria hasta enero de 2017).

Pérez Baliño es médico cardiólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctor en Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y magíster en Salud Pública de la Universidad del Salvador (USAL), y este fin de semana realizó un posteo en su cuenta de Facebook, en el que “ante la falta de campañas”, propuso difundir una serie de “reglas” para que la población se cuide del COVID-19.

Según Pérez Baliño, el personal de salud debe exigir testeos y los elementos de protección personal (Efe)

En este sentido, enumeró:

- Regla 1: A pesar de lo que nos dicen, no dejemos que nos asusten. El temor no sirve para protegerse.

- Regla 2: La mayor mortalidad se dará por factores de riesgo, o enfermedades no transmisibles, no por el COVID-19. No retrase las consultas médicas ante cualquier síntoma, y continúe con los controles para prevención o seguimiento de enfermedades.

- Regla 3: Quien tenga factores de riesgo o enfermedades crónicas de todas las edades y los convivientes con ellos mantengan el aislamiento estricto. Es la población que tiene riesgo ante el contagio de COVID-19.

- Regla 4: El personal de Salud que tenga enfermedades crónicas o factores de riesgo no debe ir a su trabajo. Debe comunicarlo a sus autoridades laborales, ya que son los de mayor riesgo con el COVID-19. Exijan testeos y los elementos de protección personal.

- Regla 5: Si alguien tiene factores de riesgo o enfermedades crónicas y no puede cumplir el aislamiento por condiciones habitacionales, debe solicitar a las autoridades que lo trasladen a un hotel o a camas de aislamiento, fuera de su barrio.

- Regla 6: Si tiene un familiar en un geriátrico, esté atento del testeo repetido a todo el personal y que no ingresen visitas.

- Regla 7: Si alguien no tiene factores de riesgo ni enfermedades crónicas, esté atento pero no deje que lo atemoricen. Se debe exigir que el poder de decisiones pase a los municipios y que cada sociedad se organice con las medidas necesarias.

- Regla 8: Si una persona no sabe si tiene factores de riesgo, debe realizar una consulta médica. Las instituciones médicas y los consultorios tienen estrictas medidas para evitar el contagio

Para Pérez Baliño, quien no tiene factores de riesgo ni enfermedades crónicas, debe estar atento pero no deje que lo atemoricen (Adrián Escandar)

- Regla 9: Si alguien tiene que viajar a su trabajo, traten de organizar con los jefes distintos horarios de entrada. Si no lo hacen los jefes, que se organicen los trabajadores. El objetivo es distribuir la hora pico para la entrada y salida laboral.

- Regla 10: La difusión de las reglas para cuidarse devuelve la responsabilidad individual y saber exigir las medidas de protección a las autoridades.

- Regla 11: Aprender a cuidarse porque vamos a convivir con este virus hasta la vacuna. Saber a quiénes hay que proteger. La población general sin factores ni enfermedades crónicas no tiene riesgo por el COVID-19. Es mucho más importante que se preocupen por la prevención de las otras enfermedades más prevalentes.

- Regla 12: Estar atentos porque la cuarentena estricta de toda la población no es una estrategia útil y genera más efectos colaterales indeseables, por otras enfermedades y por el daño a la salud mental .

- Regla 13: Solicitar a las autoridades campañas para protegerse de todas las enfermedades. Reclamar por las medidas individuales de protección.

- Regla 14: Tomar la decisión de enfrentar al COVID-19 con las medidas de distanciamiento e higiénicas y cuidando a la población de riesgo.

- Regla 15: Difundir las medidas de protección, segmentación poblacional y geográfica, permitirá que la sociedad en su conjunto se fortalezca y enfrente el COVID-19.

- Regla 16: Nadie puede defenderse de lo que desconoce ni delegar en ninguna autoridad su cuidado y el de sus seres queridos. Es la sociedad la que le debe exigir a los gobiernos y no los gobiernos a la sociedad.

