Y agregó: “En el caso particular del COVID-19, si tienen la desgracia de tener que estar en terapia intensiva, porque no es algo alegre o amable estar allí, en el tema de la pandemia hay que saber que el individuo no se va a poder comunicar de la forma que lo haría frecuentemente de cursar otra enfermedad, debido a su alto contagio. Quizás se puede entablar un vínculo con los médicos, enfermeros y kinesiólogos a través de los sistemas de la informática, que les va a permitir a ustedes tener la tranquilidad de que diariamente reciben la información que creen necesaria y que eso esté disponible. Y que del otro lado, nuestros colegas, que tengan la apertura de saber que es difícil estar del otro lado internado y no comprender qué está pasando”.