“La enfermedad es muy errática. No he encontrado un paciente igual a otro. Comencé con problemas de vista, particularmente en un ojo. Luego en un brazo y finalmente, en la pierna izquierda. El diagnóstico se dio por resonancia magnética y luego por punción lumbar. Más allá de lo difícil que es, los recursos de la tecnología y medicina actualmente ayudan a sobrellevar esta enfermedad”, precisó y remarcó que cuanto más pronto se sabe el diagnóstico, mejor se puede estar desde el punto de vista médico y psicológico. Esta afirmación que dice Abbiati, sobre que no hay un paciente igual a otro, es porque en esta enfermedad no hay dos pacientes con la misma sintomatología. Es por eso que se la llama “la enfermedad de las mil caras”.