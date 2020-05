No se sabe hoy sobre las fobias. Esta es una situación en la que las consecuencias que va a tener la cuarentena todavía son desconocidas y no hay antecedentes de confinamientos de menores de más de 50 días en sus casas. Todo dependerá de la estabilidad emocional con la que esté el menor. Cuanto más trastornos emocionales tenga, más irritabilidad, cuanto más problemas tenga, probablemente alguno manifiesta fobia al exterior. Pero no se sabe, no se sabe que es lo que va a pasar o si esto va a traer consecuencias en el futuro, y si va a quedar esta situación en los chicos como algo agradable o como una situación traumática, dependerá de cómo cada uno la viva y el marco familiar que se tenga. Son todos interrogantes que se van a conocer con el transcurso del tiempo. Qué mella y que quedó en el cerebro, y cuanto lastimó o no, cuanto favoreció o no el desarrollo de un menor el desarrollo de esta cuarentena no se sabe todavía.