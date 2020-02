Entre los no quirúrgicos, el especialista mencionó la neuroestimulación con electrodos como una muy buena opción para recuperar una buena sexualidad y a la vez prevenir o tratar la incontinencia de orina y el prolapso genital. “El láser vaginal es otra opción no invasiva, el tratamiento no es doloroso, no tiene contraindicaciones médicas, ni efectos adversos importantes”, agregó.