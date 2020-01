El genotipo detectado en los casos del presente brote es D8, linaje Mvs/Gir Somnath.IND/42.16, de amplia circulación en la Región de las Américas. Los antecedentes de vacunación en los 88 casos ocurridos desde la SE 35 son los siguientes: 35 casos (40%) no estaban vacunados, 13 (15%) no correspondía vacunación por la edad, 23 (26%) no se contaba con el dato de vacunación y 10 (11%) contaban con una dosis y 7 (8%) casos con dos dosis. De los 88 casos 18 (20%) requirieron internación.