“Acá el punto crítico es que lo que se inspira no es vapor de agua, que no es irritante ni dañino; es un producto que tiene un montón de tóxicos, como polietilenglicol, alcoholes y saborizantes, entre otros y eso, cuando toma contacto con los pulmones, activa el sistema de defensas y cuando esta defensa se descontrola genera una respuesta exagerada”. El médico cardiólogo Francisco Toscano (MN 95.358) destacó a Infobae que “al vapear no se aspira vapor de agua; es un vapor tóxico, ya que todos estos productos al entrar en contacto con el tejido pulmonar generan reacciones”.