En Argentina, se estima que 139 mil personas viven con VIH y cada año se notifican 5.800 nuevos casos. Según la Secretaría de Salud de la Nación alrededor del 20% no conoce su diagnóstico. Se detecta mediante un análisis de una muestra de sangre o saliva (testeo), o el test ELISA -método que detecta los anticuerpos producidos por el organismo como reacción a la presencia del virus- y un resultado negativo o no reactivo nos indica que la persona no tiene VIH, de acuerdo a lo informado por InfoSida.