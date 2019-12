La iniciativa, creada por New Zealand Aids Foundation, Positive Women Inc y Body Positive, no funcionará como una clínica de fertilidad sino que tiene como objetivo concienciar a las población sobre la transmisión del VIH. Y es que además de informar al público, la clínica tiene como fin brindar a las personas diagnosticadas con el virus, la oportunidad de crear vida y crear conciencia de que los servicios de fertilidad también están disponibles para ellos.