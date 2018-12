"Estaba saliendo con alguien y por confiado no me cuidé. Cuando me diagnosticaron lo primero que se me vino a la cabeza fue que me quedaban únicamente diez años de vida, ya que era lo que se rumoreaba en los principios de la enfermedad en los 80. Pensé que se me terminaba el carrete." Joaquín Rodríguez, nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, tiene 32 años. Fue en el mes de noviembre del 2011 que su vida cambió por completo tras abrir un sobre que decía que tenía la infección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana.