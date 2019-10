En este contexto de esclarecer qué es lo que sucede en el organismo al vapear, un estudio publicado por el New England Journal of Medicine, acerca de las victimas fatales por vapeo, los científicos encontraron los mismos tipos de daños pulmonares similares a los de la inhalación de químicos altamente tóxicos. Los investigadores pertenecientes a Mayo Clinic aseguraron que las patologías no se deben a una neumonía lipídica, como muchos otros sugirieron, sino daños similares a los que suceden cuando los pulmones están expuestos a los gases químicos.