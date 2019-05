"El estudio Calidad de Vida reveló datos interesantes que muestran que con ciertos alimentos en particular se reduce la ansiedad por tomar azúcares y grasas trans desde las primeras semanas. Con el Método PronoKal se producen cuerpos cetónicos que reducen el apetito y ansiedad. En otras dietas donde no se producen los cuerpos cetónicos, este efecto no se observa", explicó Álvarez.