En la Argentina, hasta fines de 2014 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no había avalado estas indicaciones. Sin embargo, en muchos países los medicamentos pueden ser utilizados en forma y para indicaciones que no están incluidas en el registro original. Este uso, conocido como off label o "fuera de etiqueta", es una práctica bastante común y aceptada.