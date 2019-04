El médico Alejandro López Osornio, director de Sistemas de Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, dijo que estas jornadas no fueron una idea sino una necesidad. "La idea de la red es comunicar sistemas de información, es decir no almacena información, no hay una base de datos centralizada", aclaró. El funcionario agregó que "esto evita el riesgo de tener una gran base de datos susceptible al mal uso y a hackeos, y a su vez le damos un rol al paciente que puede decidir sobre este flujo de información y establecer qué información se puede compartir cuál no".