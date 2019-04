De acuerdo al médico especialista en oncología c línica Mario de Romendi, el cáncer en sí impacta mucho en el paciente. Sin embargo, el lado “b” está en los tratamientos: “Son los tratamientos los que agreden mucho. En general, uno de los tantos efectos secundarios de la quimioterapia es la caída del cabello, a la gente no le importa la baja de defensa o el riesgo de morir por las defensas bajas como la alopecia, las náuseas, el gran decaimiento o el impacto social. La alopecia puede marcar que se haga o no la quimio, pero si justifica el riesgo cuando se pone en la balanza, hay que hacerlo”.

“El gran problema es cuando uno expone a la paciente cuando sabemos que el beneficio es mínimo o nulo. Uno puede transmitir la tranquilidad de que cientos de miles de mujeres en el mundo se lo hacen, pero el tratamiento de la quimioterapia da mucho temor y angustia. Si uno tiene la posibilidad de evitarlo es mucho mejor para la calidad de vida de la paciente”, enfatizó De Romendi.