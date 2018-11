-Tal vez sí. Desde que asumí el PAMI no podía aceptar esta manera de comprar medicamentos. ¿Por qué los medicamentos, que representan el 25% de nuestro presupuesto, el PAMI los compraba a intermediarios y no los compraba de manera directa a un laboratorio, como sí lo hace por ejemplo con otros insumos y otro dispositivos, como audífonos, marcapasos o stents? Había que cambiar el modelo basado en tres pilares: no comprar a la asociación en bloque conformada por las tres cámaras, y comprar uno a uno, a cada laboratorio; no utilizar el sistema generado por estas cámaras para validar, controlar y liquidar las compras y usar un sistema de control recuperado por el PAMI.