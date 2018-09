Y sobre la hipótesis de la higiene, resumió: "A fines de la década de 1980 el doctor David Stracan sugirió un nuevo concepto de por qué aumentaba la alergia y propuso que ser más limpio podría llegar a reducir infecciones bacterianas y la mortalidad en niños, pero al mismo tiempo aumentaría la prevalencia de alergia. Este concepto es muy atractivo y es bastante certero, no obstante, hoy no hemos encontrado los mecanismos reales de esta hipótesis de la higiene. Entonces la gente cuestiona que realmente existe, yo creo que existe pero de hecho es multifactorial, y que tampoco se aplica de la misma manera a todas las poblaciones, quizá por factores genéticos pero más seguramente por factores ambientales que varían entre los países: la contaminación ambiental, infecciones bacterianas, la nutrición y muchos otros factores y debido a que no podemos identificar todos estos factores al mismo tiempo no pudimos demostrar y comprobar la hipótesis de la higiene. Por ejemplo, en Finlandia existe una asociación entre la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la alergia".