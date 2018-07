No dormir bien afecta en especial a las hormonas relacionadas con el metabolismo de la glucosa. De acuerdo con un estudio publicado por el Medicine National Institutes of Health, está comprobado que la falta de sueño aumenta el riesgo de padecer obesidad y enfermedades como la diabetes. "No dormir o someter al cuerpo a unas pocas horas de descanso también afectará a la adecuada producción de malatonina", describió la profesional.