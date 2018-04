"Los resultados observados en el paciente operado intrauterinamente mostraron que, desde el punto de vista neurológico, no presenta malformación de Chiari II, posee una buena motricidad en miembros inferiores y no requiere una válvula ventricular -puntualizó el especialista-. Si bien presenta una disfunción en el funcionamiento de la vejiga (vejiga neurogénica) ésta no genera daño renal y está siendo tratada por el equipo de urología infantil de forma periódica". Su seguimiento es realizado por el equipo multidisciplinario especializado de la Clínica de Mielomeningocele que funciona desde hace 30 años en el Hospital Italiano. Se considera que su pronóstico a futuro es positivo: debería caminar en forma independiente y tener una maduración intelectual adecuada.