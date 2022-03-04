«Мы боремся не только за Украину, но и за демократическую Европу»: диалог между мэром Киева и его коллегой в Майами

Во все более взаимосвязанном мире то, что происходит на одной стороне планеты, влияет на другую. И с вторжением России в Украину это стало ясно. Именно поэтому города Соединенных Штатов обеспокоены происходящим в украинских городах и хотят предложить свою поддержку.

Сегодня двухпартийная группа из 50 мэров — членов Национальной конференции мэров планировала провести встречу руководства в Майами, но ее планы изменились, когда появилась возможность связаться со своим коллегой в Киеве.

Файл изображения мэра Киева и бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Виталия Кличко (REUTERS/Глеб Гаранич)

Мэр Майами в течение последних двух дней находился в прямом контакте с Виталием Кличко и спрашивал его о возможности сделать видеозвонок в присутствии 50 других мэров США.

Виртуальная встреча состоялась сегодня утром в 9:10 по местному времени в Майами и продолжалась 15 минут. Суарес предложил поддержку со стороны Соединенных Штатов.

«Мы хотим, чтобы вы знали, что мы здесь, солидарны с вами в этой стране. Все мэры Соединённых Штатов, независимо от того, с какой стороны они из партии, с вами. Владимир Путин не ожидал, что его действия объединят эту страну», - сказал Суарес Клишко в начале звонка.

Около 50 мэров со всей территории США слушают видеозвонок с мэром Киева

Незамедлительно Соединенные Штаты спросили его, чем они могут помочь. И Кличко прямо сказал: им нужно, чтобы Америка была сильнее, чем когда-либо, политическими и экономическими санкциями против России, и им нужно оружие. Мэры муниципалитетов мало что могут сделать с этим, но города Соединенных Штатов представляют 85% населения и 91% ВВП страны. Поэтому, если мэры объединятся, как они это делают, и подпишут резолюцию, призывающую федеральное правительство принять меры, как они планируют сделать, это будет иметь вес.

«Нам нужно прекратить сотрудничество с Россией. Мы, вместе с остальным миром, должны оказать такое политическое и экономическое давление на Путина, чтобы российский народ затем отреагировал, давив на него тоже», - заявил мэр Кличко из неуказанного места в Киеве.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес

Но у Кличко была конкретная просьба к мэрам США: усилить мое послание. Было много дезинформации, и из Украины они обратились за помощью, чтобы такие люди, как Суарес, имели возможность напрямую поговорить с ними, чтобы распространить послание миру.

В Украине идет битва за свободный мир, и Кличко ясно об этом говорит. «Мы боремся не просто за Украину, мы боремся за демократическую Европу», - не раз повторял он.

Другой вопрос, который сегодня обсуждают американские города, — это проблема беженцев. Ожидается, что украинцы скоро начнут прибывать в страну десятками, и именно города должны принимать их.

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