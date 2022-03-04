Великобритания замораживает активы российских олигархов Усманова и Шувалова

FILE PHOTO: Russian businessman and founder of USM Holdings Alisher Usmanov attends a session during the Week of Russian Business, organized by the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), in Moscow, Russia March 16, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

Великобритания объявила в четверг о новых санкциях против двух российских олигархов, которые, по ее мнению, связаны с Кремлем, магната горнодобывающей промышленности и телекоммуникаций Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова.

С момента вступления в силу их активы замораживаются на территории Великобритании, а их въезд в страну запрещен, говорится в заявлении МИД, в котором оценивается, что состояние обоих составляет около 19 миллиардов долларов (17,17 миллиарда евро).

До сих пор исполнительная власть наложила экономические наказания на одиннадцать российских олигархов, а также меры против президента страны Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также различных банков и компаний в ответ на заказанное Москвой вторжение в Украину.

«Наша цель — парализовать российскую экономику и лишить путинскую военную машину голодом», — заявила глава внешнеполитического ведомства Лиз Трасс. «Санкции Усманова и Шувалова посылают четкий сигнал о том, что мы собираемся атаковать олигархов и людей, тесно связанных с режимом Путина», - добавил он.

Игорь Шувалов (REUTERS/Евгения Новоженина)

Усамов контролирует международный конгломерат USM, с интересами в металлургии, горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и технологиях, и является одним из владельцев российского телефонного оператора МегаФон. Олигарх поддерживал тесные отношения с английскими футбольными клубами «Арсенал» и «Эвертон».

Последняя команда объявила вчера о прекращении всех коммерческих отношений с ее компаниями после «ужасающих событий, происходящих в Украине». По данным министерства иностранных дел, Усамову принадлежит дворец Бичвуд-хаус на севере Лондона стоимостью 48 миллионов фунтов стерлингов (58 миллионов евро), а также дворцовое поместье XVI века Саттон-Плейс в английском графстве Суррей.

За несколько часов до объявления новых британских санкций Германия обездвижила яхту Усамова «Дильбар», одну из крупнейших частных лодок в мире, длиной 156 метров.

Что касается Шувалова, то российский вице-премьер в период с 2008 по 2018 год владеет двумя квартирами в центре Лондона стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов евро), по данным Foreign Affairs.

Меры, объявленные сегодня правительством, включают право вето любому британскому гражданину и компании на ведение бизнеса с подпадающими под санкции олигархами. В то же время Лондон объявил, что планирует активизировать рабочую группу с членами министерств внутренних дел, экономики, бизнеса и других ведомств для координации будущих мер против российских интересов.

(С информацией из EFE)

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