Уникальные модели и суперкары: что у российского магната Романа Абрамовича в гараже

Поскольку он пытается продать почти все свои активы в Англии, включая могущественную команду Премьер-лиги «Челси», и несколько объектов недвижимости в Британии, состояние Романа Абрамовича вновь становится предметом комментариев по всему миру. Вторжение России в Украину поставило всех общественных деятелей этой национальности на неопубликованную выставку. В глобализованном мире, где все смешивается с политикой, некоторые спортсмены стали косвенными жертвами своего происхождения.

Состояние Абрамовича оценивается Forbes примерно в 13,3 миллиарда долларов. Небольшая часть была потрачена за эти 30 лет, с тех пор как он начал создавать свою империю, на самолеты, яхты и автомобили класса люкс, но также на спортивные автомобили или, скорее, на суперкары, потому что они превосходят простую категорию самых известных быстрых купе в мире.

Роман Абрамович собирается сесть на свой Mercedes-AMG GT на Нюрбургринге, на одном из нескольких мероприятий, которые он организует, чтобы насладиться своими автомобилями с друзьями

В списке «неспортивных» автомобилей Абрамовича есть два лимузина Mercedes-Maybach 62 стоимостью 1,3 миллиона долларов каждый и Rolls-Royce Corniche, который стоит примерно 800 тысяч долларов и что-то очень особенное. Автомобиль темно-синего цвета имеет патент «VIP 1», так как он был специально заказан правительством Ирландии для визита Папы Иоанна Павла II в эту страну в 1979 году. Абрамович купил его в 2006 году за 380 000 долларов, а сегодня его стоимость выросла настолько, что ходят слухи, что они заплатят за него 650 000 долларов, если бы он был выставлен на продажу или аукцион.

Но суперкары российского магната привлекают еще больше внимания, потому что в списке есть как минимум 8 экстравагантных моделей, с которыми нужно как-то разобраться. Чтобы не быть несправедливым по отношению к предпочтениям или не ограничивать ранжирование ценой или производительностью, лучшим ресурсом обычно является алфавитный порядок.

Астон Мартин Вулкан

1. Астон Мартин Вулкан

Это можно считать суперкаром с техническими характеристиками, которые приближают его к гиперкару. Он был разработан Aston Martin исключительно для трасс, а не для езды по улицам, и является по-настоящему футуристическим автомобилем по своим линиям и характеристикам, как и некоторые другие. Настолько мало, что он был изготовлен в 2016 году, а в мире всего 24 Vulcan.

Он оснащен атмосферным 7-литровым двигателем V12, который развивает 820 л.с. и скорость 362 км/ч с разгоном от 0 до 100 км/ч за 3 секунды. Его цена: 2,4 миллиона долларов.

2. Бугатти Вейрон

Это самый быстрый автомобиль в коллекции Abramovich, потому что благодаря мощному двигателю W16, объему 8 литров и мощности с двойным турбонаддувом он позволяет ему развивать мощность 1001 л.с., поэтому он способен развивать 408 км/ч и разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Автомобиль оценивается примерно в 2 миллиона долларов.

Феррари

3. Феррари

Это особенный автомобиль для любого коллекционера и любителя гонок. Версия Evoluzione Stradale насчитывала всего 29 единиц и специально украшена белыми акцентами на красном корпусе. FXX имеет 6,3-литровый двигатель V12 с наддувом и мощностью 850 л.с. при 9500 об/мин. Это позволяет ему разогнаться до 398 км/ч и разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Его цена непомерно высока: 3 миллиона долларов.

Ламборджини Ревентон

4. Ламборджини Ревентон

Его также называют «автомобилем Бэтмена» из-за своего внешнего вида и цвета , он принадлежит к очень ограниченной серии, состоящей всего из 20 единиц, изготовленных домом Сант-Агата Болоньезе. Его 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 позволяет ему развивать мощность 650 л.с., поэтому он способен разгоняться до 100 км/ч с нуля за 3,4 секунды и продолжать подниматься до 340 км/ч. Он был изготовлен в период с 2007 по 2022 год, а его цена составляет 1,2 миллиона долларов.

Гонки Мазерати MC12

5. Гонки Мазерати MC12

Один из самых экстремальных автомобилей, концептуально похожий на знаменитый Ferrari F40 1987 года. Если MC12 был высокопроизводительным суперкаром, в котором было изготовлено всего 50 единиц, то версия Corsa, из которых было изготовлено только 12, намного больше. Его двигатель снова представляет собой 6-литровый атмосферный V12, который развивает 765 л.с., а от 0 до 200 км/ч разгоняется за 6,4 секунды, что означает, что он достигает 100 км/ч за 3,2. Его максимальная скорость составляет 326 км/ч, а его стоимость, особенно из-за этой низкой серийной серии, не установлена, хотя, по оценкам, она должна быть близка к 2,7 миллиона долларов.

Мерседес АМГ-GT3

6. Мерседес АМГ-GT3

Это гоночный автомобиль класса GT3, который дал ему свое название. Построенный из композитных материалов, таких как углеродное волокно, это спортивный автомобиль для трека, поэтому Абрамович часто использует его на немецкой трассе Нюрбургринг. Он оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V8, который развивает мощность 565 л.с. Его цена намного более приземленная, чем все автомобили российского магната, потому что она едва превышает 360 000 долларов.

Зонда Р. Пагани

7. Пагани Зонда Р

Этот автомобиль является одним из самых востребованных и ценится как инженерное произведение в мире. Задуманный фабрикой аргентинца Орасио Пагани в Италии, было выпущено 15 единиц этой конкретной модели, изготовленной из углеродного волокна. Его производительность потрясающая. Его 6-литровый двигатель V12 мощностью 800 л.с. позволяет ему развивать максимальную скорость 370 км/ч и разгоняться до 100 км/ч с места всего за 2,7 секунды. Его приблизительная цена составляет 1,6 миллиона долларов.

Порше 911 GT1 Эво

8. Порше 911 GT1 Эво

911 GT1 Evo, родившийся для гонок в 1997 году, предназначался для чемпионата мира по гонкам на выносливость, но поскольку он должен иметь нормативную корреляцию с уличным автомобилем, его сначала сделали гоночным автомобилем и, наконец, адаптировали его в небольшую серию для продажи тем, кто хотел бы использовать его в их повседневную жизнь или что-то в этом роде. Он имел 3,1-литровый центральный оппозитный двигатель с двойным турбонаддувом, который развивал максимальную мощность 544 л.с., с которой он мог достигать 310 км/ч. Всего 21 агрегат был изготовлен для производства более 20 уличных автомобилей , а его цена могла достигать 10 миллионов долларов, в зависимости от энтузиазма тех, кто хочет его приобрести.

В своем гараже в Англии Ferrari 360 выглядит как игрушка рядом с суперспорткарами, которые Абрамович имеет в Швейцарии

Это не единственные автомобили, которые есть у Абрамовича, потому что в своем гараже в Англии у него есть Ferrari 360, а также Tesla Model S Plaid , но эти очень особенные автомобили находятся не на Британских островах, а в ревниво охраняемом гараже в Швейцарии. Оттуда, с некоторой частотой, российский магнат организовывал поездки с друзьями на Нюрбургринг, мистическую немецкую трассу, чтобы в течение нескольких дней насладиться ускорением этих механических драгоценных камней.

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