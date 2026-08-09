El girasol pisa el acelerador en el NEA mientras el exceso de agua complica al trigo

La siembra de girasol ya cubre el 9,8% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para la presente campaña (Revista Chacra)

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La siembra de girasol avanzó 5,4 puntos porcentuales desde el último informe y ya cubre el 9,8% de las 3 millones de hectáreas (MHa) proyectadas para la campaña. El progreso se concentra exclusivamente en el norte del área agrícola, principalmente en el NEA, donde las labores presentan un adelanto de 31,2 puntos porcentuales respecto del promedio histórico regional y de 31,5 puntos frente a la media de los últimos cinco años, según estima en su panorama agrícola la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

En el centro del área agrícola, en tanto, se confirma una reducción de la superficie destinada al cultivo en el Centro-Norte de Santa Fe, en un escenario condicionado por la consolidación del fenómeno de “El Niño”. Hacia el sur, la incertidumbre crece debido a los excesos hídricos que afectan a los lotes y dificultan el inicio de las labores.

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El escenario climático también impacta sobre el trigo, cuya siembra apenas avanzó 0,5 puntos porcentuales y alcanzó el 99% de las 6,5 MHa proyectadas. Aunque las tareas de implantación de trigo podrían extenderse durante todo agosto, los excesos de humedad ya comprometen la incorporación de ciclos cortos en aquellas zonas donde los lotes no presentan condiciones adecuadas.

Con un avance de cosecha de maíz del 73,7% del área apta a nivel nacional, la BCBA sostiene su proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

En contraste, sobre el centro-oeste y norte del área agrícola la situación hídrica permite avanzar con la refertilización y la aplicación de fungicidas ante la aparición de algunos focos de roya. El 44,2% del área sembrada transita desde macollaje en adelante y, en el norte, el 97% del cereal presenta una condición entre Normal y Excelente.

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La cebada, por su parte, registró un avance interquincenal de 8,3 puntos porcentuales y alcanzó el 94,7% del área proyectada a nivel nacional. Sin embargo, mantiene una demora interanual de 5,3 puntos porcentuales debido a la falta de piso en los principales núcleos cebaderos del sur. El 70% del cultivo presenta una condición entre Buena y Excelente, mientras que el 92% del área sembrada se desarrolla bajo condiciones hídricas Adecuadas u Óptimas. En cuanto a la evolución del cultivo, el 53% atraviesa la etapa de expansión foliar y el 18% ya inició el macollaje, instancia en la que las fertilizaciones nitrogenadas cobran protagonismo.

Por último, la cosecha de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 73,7% del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 79,1 quintales por hectárea. Las labores continúan avanzando, aunque la elevada humedad ambiente demora el secado de los granos y limita el ingreso de las cosechadoras en distintos sectores del país. El avance mantiene una demora de 15,6 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior y de 11,5 puntos frente al promedio de las últimas diez campañas. Pese a este retraso, los rindes obtenidos se mantienen en línea con las expectativas y permiten sostener la proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas.

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