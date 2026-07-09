Chacra y Campo

La confianza del campo vuelve a despegar: sube 14% y queda a un paso de su récord histórico

El optimismo de los productores crece, aunque la incertidumbre y los costos aún frenan las inversiones de largo plazo

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La confianza de los productores agropecuarios argentinos se ubicó muy cerca de su máximo histórico, según la medición de mayo-junio del Ag Barometer Austral, elaborada por la Universidad Austral (REUTERS/Agustín Marcarian)
La confianza de los productores agropecuarios argentinos se ubicó muy cerca de su máximo histórico, según la medición de mayo-junio del Ag Barometer Austral, elaborada por la Universidad Austral (REUTERS/Agustín Marcarian)

La confianza de los productores agropecuarios volvió a mostrar una marcada recuperación y quedó nuevamente muy cerca de su máximo histórico. Según la medición de mayo-junio del Ag Barometer Austral, elaborada por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice alcanzó los 151 puntos, un 14% por encima del registro de marzo, recuperando casi por completo la caída observada en la medición anterior y consolidando un crecimiento interanual del 16%.

El relevamiento refleja una mejora tanto en la percepción de la situación actual como en las expectativas para los próximos meses. El Índice de Condiciones Presentes avanzó un 16%, impulsado por una mejor evaluación de la situación financiera de las empresas agropecuarias y por un renovado interés en la inversión en activos fijos. A su vez, el Índice de Expectativas Futuras trepó un 13%, con el 65% de los productores convencido de que su situación financiera mejorará durante el próximo año y ocho de cada diez anticipando un mejor escenario para el sector.

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Sin embargo, el mayor optimismo todavía no se traduce en un aumento sostenido de las inversiones. Desde la Universidad Austral advierten que las decisiones de largo plazo continúan condicionadas por la incertidumbre política y económica. “La recuperación de la confianza muestra que el productor volvió a tener una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las decisiones implican compromisos de inversión de largo plazo”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral.

Confianza del productor agropecuario argentino
La encuesta de la Universidad Austral indica que el 80% de los productores ganaderos considera que la actividad atravesará un ciclo favorable durante los próximos cinco años (Universidad Austral)

El estudio también revela que el mayor entusiasmo se concentra en la ganadería. El 80% de los productores considera que la actividad atravesará un ciclo favorable durante los próximos cinco años, respaldada por los actuales precios de la hacienda y por perspectivas positivas para la demanda internacional de carne. En la agricultura, si bien predominan las expectativas favorables, el optimismo es más moderado debido a los márgenes ajustados que enfrenta el sector.

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Entre los principales desafíos que siguen condicionando la rentabilidad aparecen los elevados costos de los insumos y los bajos precios de los granos. El 58% de los productores considera que la recuperación económica dependerá de una reducción en el costo de producción, mientras que un 48% espera mejores precios para sus productos. Las condiciones climáticas y las variables políticas también figuran entre los factores que podrían modificar el panorama económico del agro.

El informe además muestra una mejora en las perspectivas sobre el mercado de tierras. La mitad de los productores cree que los valores de los campos aumentarán durante los próximos doce meses, aunque las retenciones continúan siendo uno de los principales factores que limitan ese crecimiento. De hecho, el 44% considera que la reciente reducción parcial de los derechos de exportación tendrá un impacto significativo sobre la rentabilidad, mientras que otro 29% la interpreta principalmente como una señal política. El resultado deja una conclusión clara: el ánimo del campo volvió a fortalecerse, pero la recuperación plena dependerá de que las expectativas positivas se transformen en mejores márgenes económicos y decisiones concretas de inversión.

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