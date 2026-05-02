Chacra y Campo

Récord exportador del agro: diez complejos productivos alcanzaron su mejor primer bimestre en una década

Trigo, girasol, cebada, lácteos, pesca, miel y otros siete complejos regionales impulsaron un salto histórico en las ventas externas

Guardar
Durante el primer bimestre de 2026, diez complejos productivos -entre los que sobresale el trigo- alcanzaron volúmenes récord de exportación para los últimos diez años, según datos oficiales (REUTERS/Leonhard Foeger)
Durante el primer bimestre de 2026, diez complejos productivos -entre los que sobresale el trigo- alcanzaron volúmenes récord de exportación para los últimos diez años, según datos oficiales (REUTERS/Leonhard Foeger)

La agroindustria argentina comenzó 2026 con números que marcan un hito para el comercio exterior. Durante el primer bimestre del año, diez complejos productivos alcanzaron volúmenes récord de exportación para los últimos diez años, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre la base de estadísticas elaboradas por el INDEC. En conjunto, estos sectores embarcaron 10,2 millones de toneladas, equivalentes al 55% del total exportado por la agroindustria, con un ingreso de divisas de 3.211 millones de dólares.

Entre los complejos que lideraron esta expansión sobresale el trigo, con un salto interanual del 92% en volumen exportado, impulsado principalmente por la fuerte suba en las ventas de granos.

PUBLICIDAD

También se destacaron el girasol, que registró un espectacular crecimiento del 249%; las forrajeras, con un avance del 132%; la apicultura, con un incremento del 60%; y el azúcar, que creció 43%. A este grupo se suman la cebada (+32%), pesca y acuicultura (+14%), productos lácteos (+19%), ovinos (+38%) y aromáticas y especias (+30%).

Cultivo de girasol
Entre los complejos que lideraron la expansión exportadora de la agroindustria argentina, se destaca el girasol, que registró un crecimiento del 249% (SAGyP)

foto 2

PUBLICIDAD

En el caso del girasol, el fuerte repunte estuvo sostenido por mayores envíos de semillas, aceites y subproductos industriales. La cebada amplió ventas de granos y malta, mientras que el crecimiento del complejo pesquero se apoyó en mayores exportaciones de moluscos y crustáceos. En tanto, la mejora en lácteos fue traccionada por leche en polvo y quesos, y la expansión ovina encontró respaldo en la lana y la carne.

El dinamismo también se refleja en el abanico de mercados internacionales conquistados por las producciones argentinas. El trigo llegó a Vietnam, Bangladesh e Indonesia; el girasol encontró demanda en India, Países Bajos y Bulgaria; la cebada se posicionó en Arabia Saudita, Brasil y Jordania; mientras que las forrajeras se consolidaron en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y China.

Por su parte, los productos lácteos tuvieron como principales destinos a Brasil y Argelia, y la miel argentina ganó presencia en Estados Unidos, Alemania y España.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaExportaciónAgroindustriaTrigoGirasolCebadaLácteosMiel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae la confianza del campo: suben los costos, se frena la inversión y crece la cautela productiva

El índice de confianza Ag Barometer Austral marcó un quiebre en marzo-abril de este año, tras los máximos de fines de 2025

Cae la confianza del campo: suben los costos, se frena la inversión y crece la cautela productiva

Molienda récord de girasol

La industrialización en marzo alcanzó su nivel más alto en 17 años, en tanto, crece la intención de siembra para la próxima campaña agrícola. ¿Cuáles son los factores que impulsan el resurgimiento del cultivo?

Molienda récord de girasol

Los mejores rindes en girasol impulsan la cosecha y elevan la proyección de producción

Mientras la soja y el maíz mantienen buenas perspectivas productivas, el girasol sorprendió con rindes superiores a los esperados, especialmente en el sudeste bonaerense, lo que llevó a ajustar al alza la estimación final de cosecha

Los mejores rindes en girasol impulsan la cosecha y elevan la proyección de producción

La producción agropecuaria, “una herramienta de desarrollo social y económico”

Lo aseguró el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, quien se refirió, además, a las restricciones que la Unión Europea analiza respecto del biodiesel argentino, y puntualizó que son un tema que “impacta directamente sobre el agregado de valor de nuestra cadena agroindustrial”

La producción agropecuaria, “una herramienta de desarrollo social y económico”

El avance de las labores agrícolas se incrementó 22,1% en marzo, respecto de igual mes de 2025

En la comparación mensual, en cambio, mostró un retroceso del 4,3%, por los excesos hídricos que generaron retrasos en las tareas

El avance de las labores agrícolas se incrementó 22,1% en marzo, respecto de igual mes de 2025
DEPORTES
Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look junto a un fanático que se hizo viral: “No es IA”

Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

San Lorenzo e Independiente van por el pase a octavos de final del Torneo Apertura: qué resultados necesitan

TELESHOW
Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Andy Prevetti: “Me da más miedo quedarme solo en Palermo que en una villa”

Rafael Basurto Lara: “Los Panchos fueron y son una bendición del universo”

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

De los escenarios de Nueva York al corazón de Franco Colapinto: el presente soñado de Maia Reficco

INFOBAE AMÉRICA

Jair Bolsonaro fue operado con éxito de su hombro derecho en una clínica privada de Brasilia

Jair Bolsonaro fue operado con éxito de su hombro derecho en una clínica privada de Brasilia

EN VIVO | El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel

La advertencia de María Clara Posada sobre las elecciones en Colombia: “No existen condiciones plenas”

El régimen de Irán advirtió que es “probable” la reanudación de la guerra con Estados Unidos

Estados Unidos aprobó ventas de armamento militar por USD 8.600 millones a sus aliados de Medio Oriente