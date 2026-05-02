Récord exportador del agro: diez complejos productivos alcanzaron su mejor primer bimestre en una década

Durante el primer bimestre de 2026, diez complejos productivos -entre los que sobresale el trigo- alcanzaron volúmenes récord de exportación para los últimos diez años, según datos oficiales (REUTERS/Leonhard Foeger)

La agroindustria argentina comenzó 2026 con números que marcan un hito para el comercio exterior. Durante el primer bimestre del año, diez complejos productivos alcanzaron volúmenes récord de exportación para los últimos diez años, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre la base de estadísticas elaboradas por el INDEC. En conjunto, estos sectores embarcaron 10,2 millones de toneladas, equivalentes al 55% del total exportado por la agroindustria, con un ingreso de divisas de 3.211 millones de dólares.

Entre los complejos que lideraron esta expansión sobresale el trigo, con un salto interanual del 92% en volumen exportado, impulsado principalmente por la fuerte suba en las ventas de granos.

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También se destacaron el girasol, que registró un espectacular crecimiento del 249%; las forrajeras, con un avance del 132%; la apicultura, con un incremento del 60%; y el azúcar, que creció 43%. A este grupo se suman la cebada (+32%), pesca y acuicultura (+14%), productos lácteos (+19%), ovinos (+38%) y aromáticas y especias (+30%).

Entre los complejos que lideraron la expansión exportadora de la agroindustria argentina, se destaca el girasol, que registró un crecimiento del 249% (SAGyP)

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En el caso del girasol, el fuerte repunte estuvo sostenido por mayores envíos de semillas, aceites y subproductos industriales. La cebada amplió ventas de granos y malta, mientras que el crecimiento del complejo pesquero se apoyó en mayores exportaciones de moluscos y crustáceos. En tanto, la mejora en lácteos fue traccionada por leche en polvo y quesos, y la expansión ovina encontró respaldo en la lana y la carne.

El dinamismo también se refleja en el abanico de mercados internacionales conquistados por las producciones argentinas. El trigo llegó a Vietnam, Bangladesh e Indonesia; el girasol encontró demanda en India, Países Bajos y Bulgaria; la cebada se posicionó en Arabia Saudita, Brasil y Jordania; mientras que las forrajeras se consolidaron en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y China.

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Por su parte, los productos lácteos tuvieron como principales destinos a Brasil y Argelia, y la miel argentina ganó presencia en Estados Unidos, Alemania y España.