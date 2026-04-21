Alerta por chicharritas: aumenta la presión de la plaga, pero llega tarde para afectar la campaña de maíz

Advierten sobre un incremento en las poblaciones de chicharrita en distintas regiones del país (Revista Chacra)

Aunque la mayor parte de la campaña de maíz 2025/26 se encuentra a resguardo, un nuevo informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis advierte sobre un incremento en las poblaciones de chicharrita en distintas regiones del país. Los dato muestran una presión más temprana e intensa que la registrada en 2025, especialmente en el NOA, el NEA y el Centro-Norte.

En estas zonas endémicas, además, se detectó que entre el 6% y el 13% de los insectos portan el patógeno Corn Stunt Spiroplasma (CSS), asociado al achaparramiento del maíz. Sin embargo, los especialistas remarcan que el impacto sobre la actual campaña sería limitado, dado el avanzado estado fenológico de la mayoría de los cultivos.

Paralelamente, la Red se encuentra analizando la aparición de síntomas foliares en algunas localidades del norte del país. “Los productores se preocupan al observar este tipo de síntomas, pero su presencia por sí sola no es concluyente: aún no podemos afirmar con certeza cuál será su impacto sobre el rendimiento”, explicó Alejandro Vera, coordinador del relevamiento.

El especialista agregó que los estudios en curso buscan vincular estos síntomas con las estrategias de manejo aplicadas en cada zona. “Hasta el momento, en el NOA y el NEA, los síntomas foliares parecen estar asociados a un manejo integral deficiente”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de generar información clave de cara a la próxima campaña.

En cuanto a la situación regional, el NOA presenta el escenario más comprometido: todas las trampas registraron presencia del vector y el 80% alcanzó niveles máximos de capturas. En el NEA, la presión también es elevada, con el 57% de las trampas en la categoría superior, aunque con señales de estabilidad. En el Litoral y el Centro-Norte se observaron incrementos moderados, mientras que en el Centro-Sur la plaga mantiene una presencia baja o nula en casi la mitad de las localidades.

“Insistimos en que es fundamental tomar decisiones basadas en la pirámide de manejo del vector: monitorear trampas y cultivos, elegir híbridos tolerantes y realizar aplicaciones oportunas según la información relevada en campo”, concluyó Vera, subrayando la necesidad de un enfoque integral para mitigar riesgos futuros.