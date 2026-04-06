Chacra y Campo

Del pulso seco al giro húmedo: el clima redefine el mapa agrícola del Cono Sur

¿Habría un pasaje de “La Niña” a “El Niño” y qué impacto tendrá en la próxima campaña?

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Mapa satelital de Argentina
Un posible episodio de “El Niño” podría marcar el inicio de la campaña 2026/2027, indica la previsión climática elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (SMN)

El sistema climático del Cono Sur comienza a mostrar señales de transición, dejando atrás el ciclo de “La Niña” que condicionó la campaña 2025/2026, para avanzar hacia un posible episodio de “El Niño” que podría marcar el inicio de la campaña 2026/2027. Se trata de un proceso gradual, con impactos diferenciados según la región y el momento del año, según indica un informe especial elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Una campaña con irregularidades climáticas

El ciclo agrícola 2025/2026 estuvo atravesado por un comportamiento errático de “La Niña”, con períodos de marcada incertidumbre. El momento más crítico se registró entre fines de la primavera 2025 y mediados del verano 2026, cuando se combinó la falta de lluvias con temperaturas elevadas. Durante ese período, amplias regiones productivas sufrieron un fuerte estrés térmico e hídrico, afectando tanto áreas marginales como la zona núcleo. La combinación de calor extremo y déficit de precipitaciones puso en jaque el desarrollo de los cultivos.

A partir de mediados del verano 2026, las condiciones comenzaron a mejorar: las lluvias se normalizaron y las temperaturas se moderaron. Sin embargo, el alivio llegó luego de un período prolongado de estrés, lo que dejó secuelas en los sistemas productivos.

Anomalías térmicas en la Zona El Niño en marzo de 2026
Un análisis elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, puntualiza que el ciclo agrícola 2025/2026 estuvo atravesado por un comportamiento errático de “La Niña”, con períodos de marcada incertidumbre (BCBA)

A pesar de las adversidades climáticas, los resultados productivos fueron destacados. La cosecha fina alcanzó niveles récord, mientras que la gruesa mantiene un alto potencial. Este desempeño se explica en gran medida por los avances tecnológicos y su correcta aplicación en el manejo agronómico.

Final para un verano de contrastes térmicos

El verano 2026 evidenció con claridad la influencia de “La Niña”. Las lluvias escasas y las oscilaciones térmicas —con alternancia de olas de calor y episodios fríos fuera de estación— dominaron gran parte del Cono Sur, puntualiza el análisis de la BCBA. A diferencia de otros eventos similares, la zona núcleo resultó más perjudicada que las regiones marginales del oeste. Su sector oriental fue especialmente castigado, aunque la incorporación de tecnología evitó pérdidas mayores.

Reanálisis del clima durante el verano 2026 en la zona agrícola núcleo de Argentina
El reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires puntualiza que las lluvias escasas y las oscilaciones térmicas —con alternancia de olas de calor y episodios fríos fuera de estación— dominaron gran parte del Cono Sur durante el verano 2026 (BCBA)

El calor no fue continuo. Ingresos periódicos de aire fresco generaron alivio temporal, mientras que en áreas específicas, como las serranías bonaerenses, se registraron heladas localizadas, un fenómeno poco habitual para la época. Incluso en zonas donde “La Niña” suele favorecer las lluvias —como el norte argentino, Paraguay y el Cerrado brasileño— se observaron precipitaciones más espaciadas y focos de calor intenso, generando condiciones de estrés prolongado.

Otoño 2026: transición hacia un nuevo escenario

De cara al otoño 2026, el sistema climático evolucionará hacia un estado “neutral cálido”, con chances crecientes de ingresar en una fase “El Niño”. Sin embargo, la transición será lenta y estará influenciada por remanentes de “La Niña”, advierte el estudio elaborado por la Bolsa de Cereales porteña.

Mapas detallando las perspectivas climáticas para el otoño 2026 en la zona agrícola núcleo de Argentina
Estima que, de cara al otoño 2026, el sistema climático evolucionará hacia un estado “neutral cálido”, con chances de ingresar en una fase “El Niño” (BCBA)

La intensificación de los vientos polares, típica de la estación, dará lugar a irrupciones de aire frío que provocarán tormentas cordilleranas tempranas, con lluvias y nevadas en la Cordillera Sur y Central, extendiéndose hacia Cuyo y el NOA. Estas masas de aire frío impulsarán descensos térmicos en gran parte del Cono Sur, generando heladas tempranas en el centro y sur de Argentina, Uruguay y sectores del sur de Brasil, mientras que las heladas generales se concentrarán en zonas serranas.

A pesar del cambio de tendencia, persistirá una franja seca en el interior del área agrícola argentina, extendiéndose desde el oeste del NOA hasta el oeste de la Región Pampeana. En paralelo, amplias zonas del Cono Sur registrarán precipitaciones algo por debajo de lo normal, configurando un escenario climático complejo y de transición.

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