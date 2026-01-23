El impacto de la cosecha fina 2025 en la logística portuaria: más camiones en Rosario

La zona portuaria de Rosario, uno de los centros logísticos más importantes de Argentina, experimentó un incremento notable en el número de camiones que ingresaron para trasladar granos (Foto: Shutterstock)

En diciembre de 2025, la actividad agroindustrial en Argentina mostró un impulso significativo, con una cosecha récord de granos que aumentó la demanda de transporte y fortaleció las exportaciones agropecuarias. Este crecimiento se reflejó directamente en los movimientos logísticos en la zona portuaria de Rosario, uno de los puntos clave del comercio agroindustrial del país.

Según el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la actividad agropecuaria en diciembre creció un 1,7% en comparación con noviembre de 2025, alcanzando un aumento del 11,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Este dato refleja el crecimiento sostenido de la actividad agroindustrial, especialmente la cosecha fina, como el trigo y la cebada, que impulsaron la actividad en los campos y, por consiguiente, en los flujos logísticos hacia los puertos.

La zona portuaria de Rosario, uno de los centros logísticos más importantes de Argentina, experimentó un incremento notable en el número de camiones que ingresaron para trasladar granos. Según datos obtenidos del informe, 1490 camiones con soja llegaron a los puertos en diciembre, lo que representa un aumento del 0,51% respecto a la semana anterior y una variación positiva del 0,62% comparado con el mismo mes de 2024. Este aumento refleja no solo el avance en la cosecha de soja, sino también el crecimiento en las exportaciones de este producto, que alcanzó un volumen récord en diciembre, consolidando a Argentina como uno de los principales exportadores de soja del mundo.

Por otro lado, el maíz registró un movimiento de 648 camiones en diciembre, lo que marcó una leve disminución del 0,35% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta caída en los camiones con maíz se debe a una reducción en las exportaciones de maíz, producto de la competencia de Estados Unidos y Brasil, que también experimentaron cosechas récord. El maíz es uno de los productos clave en el comercio agroindustrial argentino, y su menor desempeño en las exportaciones ha afectado la logística relacionada con su transporte.

A nivel global, el mercado de la soja se benefició de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que redirigió parte de la demanda hacia América del Sur, favoreciendo las exportaciones argentinas (Foto: Shutterstock)

Cosecha récord y su impacto en la logística

El crecimiento en la cosecha de soja y trigo ha sido fundamental para este incremento en los flujos logísticos. En diciembre, el trigo alcanzó una producción histórica, con 27,7 millones de toneladas estimadas para el ciclo 2025/26, lo que coloca a Argentina como un exportador clave de este cereal. Este crecimiento se reflejó en las exportaciones, que experimentaron un repunte significativo, especialmente en el trigo y la soja, productos que han tenido una demanda sostenida, tanto a nivel nacional como internacional.

El informe también resalta el impacto de la actividad agroindustrial en la zona portuaria. La molienda de cereales, como el trigo y la cebada, aumentó en diciembre, registrando incrementos del 0,9% y 4,2% respectivamente, lo que refuerza la necesidad de mayor capacidad logística para el transporte de estos productos hacia los puertos.

A nivel global, el mercado de la soja se benefició de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que redirigió parte de la demanda hacia América del Sur, favoreciendo las exportaciones argentinas. Este fenómeno ha consolidado a Argentina como uno de los mayores proveedores de soja para mercados asiáticos, lo que explica el aumento en el flujo de camiones hacia los puertos, especialmente en diciembre, cuando se registraron exportaciones récord de soja con un total de 3,5 millones de toneladas.

Desafíos en el transporte y la infraestructura logística

Sin embargo, a pesar de los incrementos en la producción y exportación, el sector logístico enfrenta varios desafíos, principalmente relacionados con la infraestructura y los costos operativos. En este contexto, la presión sobre las cadenas de suministro sigue siendo un factor determinante para el buen desempeño de la actividad agroindustrial. El aumento en el volumen de granos requiere una mayor capacidad de transporte, tanto terrestre como portuaria, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la infraestructura logística en las principales rutas y puertos del país.

Los datos de la zona portuaria de Rosario subrayan la importancia del transporte terrestre para la exportación agropecuaria, que depende en gran medida de los camiones para el transporte de granos hacia los puertos. Con más de 1490 camiones con soja y 648 camiones con maíz ingresando a los puertos en diciembre, se hace evidente que las cadenas de suministro deben mantenerse fluidas y sin interrupciones para cumplir con los compromisos internacionales y satisfacer la demanda global.

En este sentido, los datos sobre la actividad portuaria y el número de camiones reflejan un desempeño logístico positivo, aunque con desafíos asociados a la competencia internacional y la demanda fluctuante de ciertos productos. Además, la capacidad de los puertos, como el de Rosario, para manejar grandes volúmenes de productos también juega un rol clave en la eficiencia de las operaciones logísticas.

El mes de diciembre de 2025 se destacó por un aumento sostenido en la actividad agroindustrial en Argentina, impulsado por una cosecha récord de granos como soja y trigo. Este crecimiento se reflejó en el movimiento logístico, con un aumento en el número de camiones ingresando a los puertos de Rosario, especialmente con soja, aunque el maíz registró una leve caída en comparación con 2024.

El análisis de estos datos duros sobre los flujos de camiones y las exportaciones agropecuarias muestra cómo la logística de transporte se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento del sector agroindustrial en Argentina. A medida que el país sigue siendo un actor clave en el comercio global de granos, es necesario continuar mejorando la infraestructura y optimizando las cadenas de suministro para hacer frente a los retos logísticos del futuro.