Chacra y Campo

Buscan fortalecer el agro con información, innovación y valor agregado

En un escenario marcado por una alta variabilidad climática y desafíos logísticos, el acceso a información precisa y la asistencia técnica son claves para mejorar rindes, optimizar costos y reducir riesgos

Guardar
En una región con fuerte
En una región con fuerte base agrícola y ganadera, buscan fortalecer las cadenas de valor y potenciar el desarrollo económico a partir de los recursos locales (INTA)

En el NOA buscan avanzar hacia un modelo productivo más integrado, donde el agro se combine con mayor industrialización, innovación tecnológica y generación de empleo. En una región con fuerte base agrícola y ganadera, la estrategia apunta a fortalecer las cadenas de valor y potenciar el desarrollo económico a partir de los recursos locales.

En el caso del agro de la provincia de Santiago del Estero —uno de los principales motores de la economía local— el desafío pasa por avanzar en la industrialización de materias primas como soja, maíz, algodón y productos ganaderos. El objetivo es transformar parte de esa producción en origen, incorporando procesos industriales que amplíen las oportunidades de inversión y generen mayor impacto en las economías regionales, articulando al Estado con los privados.

Procuran industrializar materias primas como
Procuran industrializar materias primas como soja, maíz, algodón y productos ganadero en origen (Foto: Shutterstock)

La estrategia también contempla el desarrollo de un entramado de pequeñas y medianas empresas vinculadas a servicios tecnológicos y a la economía del conocimiento aplicada al campo. En ese esquema, el gobernador Elías Suárez puntualizó que el agro no se piensa de manera aislada, sino como parte de un sistema productivo más amplio que incluye industria, innovación y servicios especializados. En ese marco, uno de los ejes es la creación y fortalecimiento de agencias de desarrollo territorial. Estos espacios buscan acercar herramientas técnicas a los productores, con acceso a asesoramiento especializado, información científica y datos climáticos que permitan mejorar la planificación productiva.

La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto marcado por la alta variabilidad climática y por dificultades logísticas que afectan la actividad agropecuaria. Frente a este escenario, la disponibilidad de información precisa y la asistencia técnica se vuelven factores determinantes para mejorar rindes, optimizar costos y mitigar riesgos productivos.

Claves para mejorar rindes, optimizar
Claves para mejorar rindes, optimizar costos y reducir riesgos: acceso a la información y asistencia técnica (Revista Chacra)

Más tecnología y eficiencia productiva

Por otra parte, con el objetivo de reforzar la presencia técnica en las zonas productivas y facilitar el acceso a herramientas que permitan mejorar la eficiencia en el sector agropecuario, se pondrán en marcha doce agencias de desarrollo territorial distribuidas en distintas localidades del interior.

El desafío es claro: convertir la fortaleza del agro provincial en un motor de desarrollo industrial y tecnológico que genere empleo y mayor valor agregado en el territorio.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaClimaLogísticaTecnologíaCostos

Últimas Noticias

Corrales en transformación: stock récord y más recría cambian el mapa del feedlot

Con 1,88 millones de cabezas al 1° de marzo, los establecimientos de engorde alcanzaron un nuevo máximo histórico. La menor salida de terneros y la mejora en la relación insumo-producto redefinen la estrategia productiva

Corrales en transformación: stock récord

Financiamiento atado al kilo capón: casi $14.000 millones para apuntalar al sector porcino

La línea de créditos en valor producto impulsada por Agricultura consolida la expansión de la cadena, en un año que cerró con récord de faena, producción y consumo interno

Financiamiento atado al kilo capón:

La chicharrita gana terreno y refuerzan el llamado a vigilar los lotes

El último relevamiento nacional detectó mayor presencia de Dalbulus maidis en casi todas las regiones productivas. Aunque la infectividad se mantiene baja, advierten que el monitoreo constante es decisivo para anticipar brotes

La chicharrita gana terreno y

Cáñamo en clave bonaerense: ciencia, historia y diversificación en el cinturón hortícola

Un ensayo en la Chacra Experimental Integrada El Pato busca evaluar el potencial forrajero, industrial y alimenticio del cultivo, retomando una tradición productiva con fuerte anclaje histórico y proyección regional

Cáñamo en clave bonaerense: ciencia,

La actividad económica acumuló, en enero, su segunda mejora consecutiva

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) creció 0,2% en el primer mes de 2026. ¿Qué rol jugó el sector agropecuario?

La actividad económica acumuló, en
DEPORTES
De promesa a verdugo: ganó

De promesa a verdugo: ganó un concurso de habilidades con Manchester United cuando era niño y anotó el gol para sacarles el invicto

La contundente opinión de Guillermo Barros Schelotto ante el posible cambio de reglamento para clasificar a la Copa Libertadores

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo salen a la cancha en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Chris Bumstead: el legado de un campeón joven, su apuesta por la técnica y los ejercicios claves para hombros fuertes

TELESHOW
La actitud de Evangelina Anderson

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

Cuáles son las mejores bandas de rock en español según la edición latina de Billboard

Miguel Romano volvió a peinar a Susana Giménez luego de la pelea: “Ahora su pelo está perfecto”

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Francia refuerza su presencia militar

Francia refuerza su presencia militar en el Mediterráneo con el despliegue de portahelicópteros y portaaviones

El cierre del estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo y agita los mercados: el barril supera los USD 92

De promesa a verdugo: ganó un concurso de habilidades con Manchester United cuando era niño y anotó el gol para sacarles el invicto

Esto es lo que hay que saber sobre el virus sin vacuna ni tratamiento que aumenta en varios estados de EEUU

Donald Trump aseguró que el régimen de Cuba caerá “muy pronto”