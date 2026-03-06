Buscan fortalecer el agro con información, innovación y valor agregado

En una región con fuerte base agrícola y ganadera, buscan fortalecer las cadenas de valor y potenciar el desarrollo económico a partir de los recursos locales (INTA)

En el NOA buscan avanzar hacia un modelo productivo más integrado, donde el agro se combine con mayor industrialización, innovación tecnológica y generación de empleo. En una región con fuerte base agrícola y ganadera, la estrategia apunta a fortalecer las cadenas de valor y potenciar el desarrollo económico a partir de los recursos locales.

En el caso del agro de la provincia de Santiago del Estero —uno de los principales motores de la economía local— el desafío pasa por avanzar en la industrialización de materias primas como soja, maíz, algodón y productos ganaderos. El objetivo es transformar parte de esa producción en origen, incorporando procesos industriales que amplíen las oportunidades de inversión y generen mayor impacto en las economías regionales, articulando al Estado con los privados.

Procuran industrializar materias primas como soja, maíz, algodón y productos ganadero en origen (Foto: Shutterstock)

La estrategia también contempla el desarrollo de un entramado de pequeñas y medianas empresas vinculadas a servicios tecnológicos y a la economía del conocimiento aplicada al campo. En ese esquema, el gobernador Elías Suárez puntualizó que el agro no se piensa de manera aislada, sino como parte de un sistema productivo más amplio que incluye industria, innovación y servicios especializados. En ese marco, uno de los ejes es la creación y fortalecimiento de agencias de desarrollo territorial. Estos espacios buscan acercar herramientas técnicas a los productores, con acceso a asesoramiento especializado, información científica y datos climáticos que permitan mejorar la planificación productiva.

La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto marcado por la alta variabilidad climática y por dificultades logísticas que afectan la actividad agropecuaria. Frente a este escenario, la disponibilidad de información precisa y la asistencia técnica se vuelven factores determinantes para mejorar rindes, optimizar costos y mitigar riesgos productivos.

Claves para mejorar rindes, optimizar costos y reducir riesgos: acceso a la información y asistencia técnica (Revista Chacra)

Más tecnología y eficiencia productiva

Por otra parte, con el objetivo de reforzar la presencia técnica en las zonas productivas y facilitar el acceso a herramientas que permitan mejorar la eficiencia en el sector agropecuario, se pondrán en marcha doce agencias de desarrollo territorial distribuidas en distintas localidades del interior.

El desafío es claro: convertir la fortaleza del agro provincial en un motor de desarrollo industrial y tecnológico que genere empleo y mayor valor agregado en el territorio.