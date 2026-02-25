Producir granos en la Argentina es más caro que en el resto de la región en 7 de 13 insumos clave

El relevamiento incluyó trece bienes y servicios con datos actualizados a diciembre de 2025 y enero de 2026 en cinco países productores de granos (fauba)

Producir granos en la Argentina es más costoso que en varios de los principales países competidores cuando se analizan los precios de insumos y equipos clave.

El país registró valores más altos en 7 de los 13 productos relevados frente a Brasil, en 8 frente a Paraguay, en 5 frente a Uruguay y en 4 frente a Estados Unidos. Además, el gasoil grado 2 se ubicó 21,4% por encima del promedio del grupo y los tractores resultaron 28,5% más caros.

Los datos surgieron del último informe del IERAL, de Fundación Mediterránea, que actualizó su relevamiento comparativo de insumos y equipos agropecuarios en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, con precios expresados en dólares a diciembre de 2025 y enero de 2026.

El trabajo buscó monitorear la competitividad asociada al costo de producir granos, una dimensión que el documento consideró menos explorada en los análisis habituales sobre el sector. Según explicó, la mayoría de los estudios evaluó la competitividad agropecuaria desde el lado de los ingresos, mediante la comparación de precios internos de los granos o de los tipos de cambio efectivos. En cambio, este relevamiento puso el foco en los costos, es decir, en los precios de insumos, servicios y bienes de capital.

En el caso argentino, el sector agropecuario presentó desventajas en la comparación internacional por el lado de los ingresos, ya que el país aplica derechos de exportación a los granos y sus derivados, algo que no ocurre en los demás países analizados. El informe señaló que existe menos evidencia sistemática sobre el posicionamiento relativo de la Argentina en materia de costos, lo que motivó la continuidad del estudio.

Desde principios de 2025, el IERAL relevó precios de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte de carga, combustible y maquinaria agrícola. El análisis abarcó trece bienes y servicios y procuró establecer comparaciones homogéneas entre economías que compiten en la producción y exportación de granos.

Dificultades para comparar costos

El documento explicó que la comparación internacional de costos agrícolas presentó desafíos metodológicos relevantes. No existieron bases de datos secundarias estandarizadas que permitieran acceder de forma directa y sistemática a precios de insumos y equipos similares en distintos países. Esa limitación obligó a recurrir a fuentes primarias y a estrategias de relevamiento específicas.

La comparabilidad entre insumos agropecuarios resultó más compleja que en bienes de consumo masivo. El uso de estos productos dependió de factores como la calidad y composición de los suelos, el clima, los cultivos predominantes, la tecnología aplicada, la presencia de plagas, las regulaciones sobre agroquímicos y la infraestructura y logística de distribución. Estas variables difirieron entre países y dificultaron la selección de productos relativamente homogéneos para incluir en la muestra.

El informe también aclaró que, aun cuando se dispuso de datos confiables de precios comparables, esa información no permite inferir de manera lineal el nivel de costos al que se produce en cada país. Para avanzar en esa dirección, resulta necesario complementar el relevamiento con información sobre tecnologías específicas, como dosis de aplicación por unidad de superficie y parámetros de eficiencia.

A modo de ejemplo, el documento indicó que un fertilizante puede costar lo mismo en Brasil y en Argentina, pero eso no implica que fertilizar tenga el mismo costo final en ambos mercados. La composición de los suelos y el clima influyen en las dosis necesarias por hectárea para alcanzar rendimientos similares, lo que determina diferencias en el costo por superficie aun cuando el precio del insumo fuera idéntico.

Resultados por rubro

En términos generales, Argentina presentó precios más altos en 7 de los 13 productos respecto de Brasil, lo que representó el 54% de los casos. Frente a Paraguay, el país registró valores superiores en 8 productos, equivalente al 62%. En comparación con Uruguay, los precios argentinos fueron más altos en 5 rubros, el 38% del total. En relación con Estados Unidos, Argentina resultó más cara en 4 productos, el 31% de la muestra.

En el segmento de agroquímicos, el relevamiento no mostró grandes brechas frente al promedio de los otros cuatro países. Los fertilizantes se ubicaron entre 1,6% y 12,9% por debajo del promedio regional, con excepción del superfosfato triple, que resultó 10,2% más caro en Argentina.

En herbicidas, los precios locales aparecieron entre 1,2% y 3,7% más bajos que el promedio, salvo el 2,4D, que se ubicó 3,5% por encima. El fungicida relevado fue 13% más barato en Argentina en comparación con el promedio del grupo.

En combustible, la situación fue diferente. El gasoil grado 2 se ubicó 21,4% por encima del promedio de los otros cuatro países, lo que posicionó a Argentina como el mercado más caro del conjunto en este rubro.

En servicios de transporte de carga, específicamente en el flete granario, el valor local fue 3,7% superior al promedio general. El precio argentino resultó más caro que en Brasil y Paraguay, pero más barato que en Uruguay y Estados Unidos.

En maquinaria agrícola, el panorama fue mixto. Los tractores resultaron 28,5% más caros en promedio en Argentina respecto de los otros cuatro países. En cambio, las cosechadoras aparecieron 8,2% más baratas en promedio en la comparación internacional.

Evolución reciente

El seguimiento de los costos durante el último año mostró una reducción en la brecha de precios con respecto a los competidores regionales y a Estados Unidos. Según indicó el informe, lo que inicialmente se manifestó como una desventaja generalizada en la mayoría de los rubros analizados evolucionó hacia una posición más equilibrada, especialmente en el segmento de los agroquímicos.

En la actualidad, gran parte de los fertilizantes, herbicidas y fungicidas se situaron en niveles competitivos o incluso por debajo de la media regional. El estudio también señaló que persistieron sobrecostos en maquinaria pesada y combustible, rubros en los que Argentina operó con valores superiores a los de sus pares.

El documento remarcó que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario se ubicó en el lado de los ingresos y no en el de los costos, dado que en Argentina los productores enfrentaron derechos de exportación que redujeron el precio efectivo que recibieron por sus productos, una situación que no se registró en los demás países analizados.