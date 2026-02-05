Un frente frío trae lluvias y tormentas fuertes desde el centro hacia el norte agrícola de la Argentina

Comenzó a desplazarse un frente frío sobre Argentina, afectando amplias regiones agrícolas y ganaderas del país con lluvias y tormentas en evolución (Meteored)

Este jueves comenzó a desplazarse un frente frío sobre Argentina, afectando amplias regiones agrícolas y ganaderas del país con lluvias y tormentas en evolución, indicó Christian Garavaglia, experto de Meteored, quien detalló que los núcleos de inestabilidad se moverán a lo largo de las próximas 48 horas.

Si bien las condiciones meteorológicas actuales aún mantienen aire caluroso y húmedo en gran parte de la franja centro y norte del país, las temperaturas han bajado en la Patagonia tras días récord de calor. Este contraste de masas de aire y la presencia de una debilitada zona frontal configuran un ambiente propicio para fenómenos convectivos organizados e intensos, indicó el meteorólogo.

Agregó que “la llegada de un frente frío al centro del país entre jueves y sábado será el principal catalizador para que las lluvias y tormentas se organicen y se trasladen hacia el este y el norte argentino”, dado que el avance de este sistema dará lugar a activación de precipitación y fenómenos de variada intensidad, desde el oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, hasta el norte de La Pampa y San Luis.

Durante el desplazamiento del frente, las provincias del norte presentarán por el momento condiciones más estables y cielos despejados, lo que no impide que el aire cálido y húmedo alimente la inestabilidad al interactuar con el sistema frontal, pronosticó. Hacia la noche del jueves, estos componentes favorecerán episodios de tormentas fuertes con lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en sectores de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

El reporte de Garavaglia señala que el foco de mayor inestabilidad se desplazará hacia el norte del NOA desde el viernes, con probables reactivaciones de tormentas en el periodo nocturno entre viernes y sábado. Este sector del norte argentino, especialmente Tucumán, Salta y Jujuy, será el más comprometido en las próximas 24 horas, con lluvias que en forma localizada podrían acumular más de 100 mm en cortos períodos si las líneas de tormenta se organizan de manera más vigorosa.

En tanto, hacia el fin de semana, el tiempo tendería a mostrar una gradual estabilización y descenso de temperaturas, primero en la franja central y luego extendiéndose al norte. Esta evolución marcará el final del periodo más activo de mal tiempo, con un panorama más tranquilo hacia el domingo y una mejora en las condiciones atmosféricas en gran parte del territorio, subrayó el experto.