Crece la exportación de carne vacuna

Las exportaciones de carne vacuna totalizaron 59 mil toneladas peso producto en septiembre de 2025 (Revista Chacra)

Las exportaciones de carne vacuna totalizaron 59 mil toneladas peso producto en septiembre de 2025 (tn pp; sin considerar las exportaciones de huesos con carne), lo que representa un incremento del 0,6% respecto de agosto y 1,9% inferiores al máximo alcanzado en septiembre de 2024.

Si se considera una perspectiva ‘histórica’, septiembre de 2025 fue el noveno mejor mes de los últimos veintiún años y el tercer septiembre de la serie (detrás de los correspondientes a 2024 y 2020), señala en su informe económico la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Entre agosto y septiembre, los mayores embarques a Israel y EE.UU., compensaron la retracción de los envíos a China. En cambio, en la comparación interanual, la retracción general se explicó por importantes caídas en las ventas a Israel, México, China, Canadá y Chile, las que fueron compensadas de manera parcial con mayores exportaciones a EE.UU., Países Bajos, y en menor medida a Alemania, Brasil y España.

En septiembre de este año, el 62,6% de la carne vacuna argentina exportada, tuvo como destino el mercado chino (IPCVA)

En septiembre se exportaron a China 36,96 mil tn pp de carne vacuna, es decir 62,6% del total exportado por los frigoríficos argentinos. Con relación a agosto se verificó una caída de 4,3% (-1.671 tn pp) y con respecto a septiembre del año pasado fueron 1,9% inferiores (-726 tn pp). En la comparación mensual, los mayores embarques a Israel y EE.UU. compensaron la retracción.

A Israel se enviaron 6.308 tn pp de carne vacuna, es decir 20,9% más que en agosto, y a EE.UU. se exportaron 3.936 tn pp, lo que representó un incremento de 36,2% mensual. Por su parte, al contrastar los últimos dos septiembres, surge que la baja de las ventas a China se sumó a los menores envíos a Israel y a las nulas ventas a México, principalmente, las que fueron compensadas de manera parcial por los incrementos de ventas a EE.UU. (38,4%), Países Bajos (35,8%), y en menor medida a Alemania (7,4%), Brasil (33,6%) y España (75,6%).

El precio promedio de los cortes cárnicos exportados mostró una mejora de 3,9% mensual, ubicándose en 6.659 dólares por tn pp equivalentes. En tanto, la recuperación interanual llegó a 41,4%. Al comparar los promedios de agosto y septiembre, el informe de CICCRA destaca el sostenimiento del valor unitario de los envíos a China en 4.877 dólares por tn pp. En cambio, los precios promedio de los cortes vendidos a Países Bajos, EE.UU. e Italia experimentaron mejoras importantes, de 19,7%, 14,1% y 9,1% mensual, respectivamente.