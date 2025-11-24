Crece la exportación de carne vacuna

Las exportaciones de carne vacuna totalizaron 59 mil toneladas peso producto en septiembre de 2025 (tn pp; sin considerar las exportaciones de huesos con carne), lo que representa un incremento del 0,6% respecto de agosto y 1,9% inferiores al máximo alcanzado en septiembre de 2024.
Si se considera una perspectiva ‘histórica’, septiembre de 2025 fue el noveno mejor mes de los últimos veintiún años y el tercer septiembre de la serie (detrás de los correspondientes a 2024 y 2020), señala en su informe económico la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).
Entre agosto y septiembre, los mayores embarques a Israel y EE.UU., compensaron la retracción de los envíos a China. En cambio, en la comparación interanual, la retracción general se explicó por importantes caídas en las ventas a Israel, México, China, Canadá y Chile, las que fueron compensadas de manera parcial con mayores exportaciones a EE.UU., Países Bajos, y en menor medida a Alemania, Brasil y España.
En septiembre se exportaron a China 36,96 mil tn pp de carne vacuna, es decir 62,6% del total exportado por los frigoríficos argentinos. Con relación a agosto se verificó una caída de 4,3% (-1.671 tn pp) y con respecto a septiembre del año pasado fueron 1,9% inferiores (-726 tn pp). En la comparación mensual, los mayores embarques a Israel y EE.UU. compensaron la retracción.
A Israel se enviaron 6.308 tn pp de carne vacuna, es decir 20,9% más que en agosto, y a EE.UU. se exportaron 3.936 tn pp, lo que representó un incremento de 36,2% mensual. Por su parte, al contrastar los últimos dos septiembres, surge que la baja de las ventas a China se sumó a los menores envíos a Israel y a las nulas ventas a México, principalmente, las que fueron compensadas de manera parcial por los incrementos de ventas a EE.UU. (38,4%), Países Bajos (35,8%), y en menor medida a Alemania (7,4%), Brasil (33,6%) y España (75,6%).
El precio promedio de los cortes cárnicos exportados mostró una mejora de 3,9% mensual, ubicándose en 6.659 dólares por tn pp equivalentes. En tanto, la recuperación interanual llegó a 41,4%. Al comparar los promedios de agosto y septiembre, el informe de CICCRA destaca el sostenimiento del valor unitario de los envíos a China en 4.877 dólares por tn pp. En cambio, los precios promedio de los cortes vendidos a Países Bajos, EE.UU. e Italia experimentaron mejoras importantes, de 19,7%, 14,1% y 9,1% mensual, respectivamente.