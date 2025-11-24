Chacra y Campo

Crece la exportación de carne vacuna

Desde una perspectiva ‘histórica’, septiembre de 2025 fue el noveno mejor mes de los últimos veintiún años, según un informe de CICCRA

Guardar
Las exportaciones de carne vacuna
Las exportaciones de carne vacuna totalizaron 59 mil toneladas peso producto en septiembre de 2025 (Revista Chacra)

Las exportaciones de carne vacuna totalizaron 59 mil toneladas peso producto en septiembre de 2025 (tn pp; sin considerar las exportaciones de huesos con carne), lo que representa un incremento del 0,6% respecto de agosto y 1,9% inferiores al máximo alcanzado en septiembre de 2024.

Si se considera una perspectiva ‘histórica’, septiembre de 2025 fue el noveno mejor mes de los últimos veintiún años y el tercer septiembre de la serie (detrás de los correspondientes a 2024 y 2020), señala en su informe económico la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Entre agosto y septiembre, los mayores embarques a Israel y EE.UU., compensaron la retracción de los envíos a China. En cambio, en la comparación interanual, la retracción general se explicó por importantes caídas en las ventas a Israel, México, China, Canadá y Chile, las que fueron compensadas de manera parcial con mayores exportaciones a EE.UU., Países Bajos, y en menor medida a Alemania, Brasil y España.

En septiembre de este año,
En septiembre de este año, el 62,6% de la carne vacuna argentina exportada, tuvo como destino el mercado chino (IPCVA)

En septiembre se exportaron a China 36,96 mil tn pp de carne vacuna, es decir 62,6% del total exportado por los frigoríficos argentinos. Con relación a agosto se verificó una caída de 4,3% (-1.671 tn pp) y con respecto a septiembre del año pasado fueron 1,9% inferiores (-726 tn pp). En la comparación mensual, los mayores embarques a Israel y EE.UU. compensaron la retracción.

A Israel se enviaron 6.308 tn pp de carne vacuna, es decir 20,9% más que en agosto, y a EE.UU. se exportaron 3.936 tn pp, lo que representó un incremento de 36,2% mensual. Por su parte, al contrastar los últimos dos septiembres, surge que la baja de las ventas a China se sumó a los menores envíos a Israel y a las nulas ventas a México, principalmente, las que fueron compensadas de manera parcial por los incrementos de ventas a EE.UU. (38,4%), Países Bajos (35,8%), y en menor medida a Alemania (7,4%), Brasil (33,6%) y España (75,6%).

El precio promedio de los cortes cárnicos exportados mostró una mejora de 3,9% mensual, ubicándose en 6.659 dólares por tn pp equivalentes. En tanto, la recuperación interanual llegó a 41,4%. Al comparar los promedios de agosto y septiembre, el informe de CICCRA destaca el sostenimiento del valor unitario de los envíos a China en 4.877 dólares por tn pp. En cambio, los precios promedio de los cortes vendidos a Países Bajos, EE.UU. e Italia experimentaron mejoras importantes, de 19,7%, 14,1% y 9,1% mensual, respectivamente.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaExportación De Carne VacunaCarne VacunaChina

Últimas Noticias

Primer envío de naranjas argentinas a Ecuador

SENASA verificó que la fruta haya recibido tratamiento contra la Mosca de la fruta, para garantizar estándares internacionales de sanidad

Primer envío de naranjas argentinas

Retrocede la chicharrita

La ausencia de la plaga predomina en todas las regiones maiceras. No obstante, recomiendan no dejar de monitorear el cultivo

Retrocede la chicharrita

Se incrementa la búsqueda de campos agrícolas

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales informó que, en octubre, se mantuvo la curva ascendente que viene registrando la demanda de alquileres y compras de campos

Se incrementa la búsqueda de

Argentina inició la certificación electrónica con nuevos mercados para comerciar vegetales

Esta semana, Israel y República Dominicana se sumaron a otros 44 países con los que el SENASA implementa esta herramienta

Argentina inició la certificación

Volvió a reducirse la faena de hacienda vacuna

En octubre, experimentó por cuarto mes consecutivo y octava vez en el año, una baja respecto de la del mismo mes de 2024

Volvió a reducirse la faena
DEPORTES
La historia de Jannik Sinner:

La historia de Jannik Sinner: cómo el equilibrio, la familia y la humildad forjaron a una nueva estrella del tenis

Cómo se gestó el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central y el giro inesperado que podría tener la medida

Las perlitas de Boca Juniors-Talleres: las banderas dedicadas a Maradona, el recibimiento para Tevez y el penal “atajado” por los hinchas

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

TELESHOW
El conmovedor discurso de Hernán

El conmovedor discurso de Hernán Lirio con su perro Ramoncito en los Martín Fierro Latino: “Le daban dos años vida”

Los días de descanso de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en el mar: complicidad y juegos antes de la boda

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es el músculo que

Cuál es el músculo que se debe entrenar a diario para proteger la columna y evitar dolores crónicos

Cómo el cerebro puede adaptarse ante la incertidumbre y aprender, según un estudio

Los líderes de la UE se reúnen de emergencia en Angola para revisar el plan de paz de Trump para Ucrania

Nuevas inundaciones en el sudeste asiático: crece el número de muertes en Vietnam, Tailandia y Malasia

Uruguay busca evitar un conflicto con Argentina por la instalación de una planta de hidrógeno verde en la frontera